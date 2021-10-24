睡前先做放鬆練習　秋季12款「療癒系沐浴」改善心情更好睡

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

進入秋季，氣候變得乾燥，身體也容易燥熱，由於代謝減緩，人也會感到疲倦，而良好的睡眠能夠幫助身體儲存更多能量，於是就成為秋天維持好精神的最佳解方。

現代人很容易有壓力大、情緒困擾等問題，累積之下也容易產生睡眠障礙，要如何克服，睡前的放鬆練習非常重要，而沐浴就是一種方式，推薦12款療癒系的沐浴品，可以有效幫助快速放鬆、改善心情，趕緊來看看！

1. Sukin乳霜沐浴乳｜小黃瓜裡的檸檬香

這款無皂基沐浴露質地溫和不刺激，蘊含黃瓜、柑橘和乳木果油等美肌成分；賦予肌膚滋養保濕，可預防乾燥敏感，洗後絲毫不覺乾澀，特別推薦給缺水肌膚。天然檸檬和黃瓜的清新香氣，令人感受來自植萃的療癒力量，洗淨身體一整天的疲憊！500ml／NT$399

2. SABON橙花漫舞沐浴油

這個香氣一開始柑橘和橙花香味道會先浮現，沐浴的時候柑橘可以幫助釋放一天緊張的心情，橙花的輕盈讓身體與心情從放鬆變得愉快，最後木質香調的尾韻像地中海陽光般舒適。橙花的香氣留香度高，香味會環繞在身上與被窩間，早上起床也會先聞到淡淡的香氣！ 除了沐浴油如果搭配同香味的身體磨砂膏與身體乳，肌膚會加倍感受到被滋潤，香氣延續時間也會更長一些。500ml／NT$1,280、300ml／NT$980

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週年慶限定優惠：明星三部曲3件88折

清潔、磨砂、修護是SABON明星三部曲中的儀式三步驟，在沐浴過程中隨著水流，我們感受緩慢下來的時間，期待與自己的對話。

沐浴油500ml+身體磨砂膏600g +身體乳液200ml（含絲綢身體乳、清爽保濕凝凍，不含身體保濕潤膚霜）、（香調任選，但以色列綠玫瑰、死海、限量新品除外）

3. THREE舒活沐浴露

是一款散發清涼豐郁香氛的舒活沐浴露，擦在身上時可感受肌膚沉醉在細膩綿密的泡沫之中，洗後通體舒暢，連手肘、膝蓋、腳跟等粗糙易生成角質的部分也變得細嫩光滑。若能配以天然素材的毛巾，從足尖開始按摩清洗，血行促進效果更佳。300ml／NT$1,000

主要保濕‧潤澤成分：

精油：葡萄柚精油／茶樹精油／乳香精油／澳洲尤加利精油

植物油：摩洛哥堅果油／茶籽油／荷荷巴油／琉璃苣油／柚子種籽油

植物純露：南高梅純露／碳酸溫泉水／月桃純露

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週年慶推薦：居家生活防護組，購買精油香氛噴霧（正貨）+舒活沐浴露（正貨）+植萃防護乾洗手（正貨），贈送平衡護手霜15g+植萃防護乾洗手30ml+THREE經典束口袋，價值NT$4,850、優惠價NT$3,900

4. Aromatherapy Associates晚間舒緩沐浴油



主成份為岩蘭草、洋甘菊、檀香，可說是失眠救星的晚間舒緩沐浴油，能夠幫助深度放鬆和舒眠，失眠、時差、睡眠品質不佳時非常適合使用，可讓心靈沉靜，提升睡眠品質，讓身心得到徹底的休息。55ml／NT$2,600

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可搭配RELAX ROOM FRAGRANCER舒緩室內香薰（搭配水氧機或精油燈使用），成份為西印度月桂、天竺葵、沒藥，製造放鬆的環境，舒眠，鎮靜焦慮、緊張的心寧，達到徹底的放鬆。100ml／NT$1,300

5. L’OCCITANE歐舒丹薰衣草泡泡浴

蘊含薰衣草精華油，遇水之後會轉化成豐富綿密的柔滑泡沫，泡完澡後，肌膚會感受到非常地滑嫩細緻，散發舒心迷人的薰衣草淡雅香氣！500ml／NT$1,280

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週年慶推薦：紓壓好眠推薦組，官網獨享-紓壓放鬆．助眠神器！至10／28（二）限定組合內容：紓壓枕巾香氛噴霧100ML+紓壓香氛皂200G+紓壓枕巾香氛噴霧15ML+普羅旺斯花植舒眠眼罩 *會員恕不再享折扣與積點、僅可累計第二階(含)以上滿額禮 、數量有限、售完為止。NT$1,380

6. NEOM 靜心舒眠泡泡浴

以新鮮果香氣息幫助睡得更深更香甜！完美結合洋甘菊的蘋果蜜香、伊蘭伊蘭的恬雅花香，以及雪松柔和的木質氣息，以11種純淨精油共譜出自然清新的助眠香息。添加柔嫩肌膚的歐蜀葵和椰子油，以及舒緩身心的蘆薈葉和甜杏仁油。使用方式：將1瓶蓋靜心舒眠泡泡浴倒入流動的溫水中，入浴至少10-15分鐘。浴室充滿香氣時，以鼻子吸氣7秒，再慢慢從嘴裡吐氣11秒鐘，讓香氣達到最佳療癒效果。200ml／NT$1,200

7. Melvita薰衣草舒壓好眠沐浴油

添加法國普羅旺斯有機薰衣草精油，其舒緩功效及天然療癒安定氣息，透過浸泡時，身體便能快速達到放鬆舒緩的效果。有機芝麻油及有機葵花籽油，不僅有效滋潤肌膚，藉由浸泡過程，促進循環，使身體發熱，進而將體內老廢角質排出，讓身體更容易進入深層睡眠狀態，提升睡眠品質。140ml／NT$1,280

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週年慶推薦：2021週慶香氛限定有機入門組年度鉅獻超值66折，主顧每年必預定、全台限量600組，搶先全亞洲首賣加味限量版「橙香摩洛哥堅果油」聯手小草作譜出活力柑橘協奏曲，推出全台僅有600組的限量週慶香氛限定有機入門組，一次擁有蜜葳特超經典油水三步驟，尤其內含全亞洲首賣新口味「橙香摩洛哥堅果油50ml」，及小草作獨家特調柑橘風味果乾水，整組充滿活力繽紛的柑橘氣息，雙限量只需不到3000元（週慶特價NT$2,980）就能一次擁有！

8. Aesop芫荽籽身體潔膚露

主要成分：黑胡椒、芫荽籽、廣藿香，氣味屬於溫暖的木質清香，可溫和徹底地清潔肌膚，含有優質的玫瑰花瓣油和其他軟化肌膚的植物萃取，是一款非常療癒的潔膚露。

100ml／NT$500、500ml補充裝／NT$1,350、500ml／NT$1,400

9. Bamford 甯靜浴油

Bamford與芳療師共同為位於英國Cotswolds 科茲窩的 Bamford Haybarn SPA研發養心凝神的植萃保養療程，採用具活性成分的藥用植物與頂級天然有機成分，以甯靜金三角岩蘭草、洋甘菊、薰衣草 ，三款具安定、舒緩功效的精油為主軸，推出「B Silent 甯靜系列」。Bamford 相信植物的療癒力，為自己準備好進入更深沉、平穩的睡眠。

香氣怡人的甯靜浴油，含有最高濃度的有機精油，深層放鬆身體及心靈。以滋潤肌膚的杏桃核仁油為基底，調和具有助眠效果的有機羅馬洋甘菊、薰衣草、廣藿香及岩蘭草等精油。有機精油植萃成分高達16%，柔嫩滋養肌膚同時提供舒眠香氣。放鬆了雙腳也等於放鬆了身心。125ml／NT$3,900。

使用方式於澡盆中加入大約1瓶蓋的用量即可。可作為一周一次深層放鬆使用。

10. 瑰柏翠 伊芙琳玫瑰亮澤沐浴乳

富含凝神舒緩的玫瑰花水、軟化肌膚的錦葵和高效保濕的椰子水，巧妙融合乳液軟化肌膚的特性與溫和潔膚功能，由乳液化成的泡沫蘊含庭園玫瑰系列標志性香氛，能夠柔軟肌膚散發迷人氣息，精神煥發一整天。250ml／NT$655

主要成份包括了：

玫瑰花水：保濕、舒緩、平衡肌膚，令肌膚充滿活力，散發清淡芳香。

椰子水：自然界的高效保濕成分，富含氨基酸和維生素。與人體PH值相近，對肌膚無負擔、高滲透補水。

蘆薈：舒緩肌膚，保濕補水，促進水分強力滲透肌膚，為為肌膚提供防護屏障。

維生素E ：強大的抗氧化功效，保護、軟化並舒緩肌膚，使肌膚遠離乾燥、緊繃、敏感。

11. 阿原月桃洗澡水

添加月桃精華，可幫助肌膚角質代謝，為乾燥疲憊的肌膚注入水潤感，洗後肌膚光滑柔嫩，細緻散發迷人的光澤！250ml／NT$780

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週年慶推薦：阿原於全台店櫃以及官方商城購買，皂、臉、頭、身四大系列商品任選二件85折、三件8折的優惠，同時搭配五倍券優惠活動，即可享消費滿千送艾草皂。此外，阿原線上商城獨家加碼優惠，使用振興五倍券消費，即可享有買五送五優惠。無論紙本或是實體振興券都能讓消費者享受史上最划算的阿原週年慶優惠。

單筆滿額再送以下好禮，四重好禮不累贈：『艾禮香氛鹽+舒方/悅方菁油棒』（價值NT$810）、『月桃皂120g+月桃50ml旅行組（洗澡水+洗頭水+潤髮乳）』 （價值NT$950）、『粉有愛臉部按摩組』（價值NT$2,590）、『金好梳+檸檬美髮素』（價值NT$2,060）。

12. 童顏有機 純真澄淨沐浴洗手露

面對濕度、溫度變化較大的秋天，可以避免使用較刺激的產品以減緩肌膚油脂和水分流失，而添加舒眠放鬆的精油，更能帶來良好的助眠效果。純真澄淨沐浴洗手露添加橙花複方精油，對神經擁有舒緩作用，有助於緩解壓力和焦慮，符合美國EWG健康友善認證與歐盟COSMOS有機認證標準，沒有過多成分造成肌膚負擔。250ml／NT$590

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