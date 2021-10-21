《海岸村》無法忽略的癡情女作家！劇中男孩風　私照曝光是個甜美女孩

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Netflix播出的韓劇《海岸村恰恰恰》，憑著演員們自然的演技，貼近日常生活的劇情，成為近期討論度超高的大勢韓劇，除了要看男女主角洪班長、尹惠珍秀恩愛，劇中的綠葉演員們也為整部戲增加不少看點，像是劇中擔任節目作家的王智媛，因為與男二池成炫的感情線引發熱論。

雖然王智媛戲份不多，卻成功讓有收看《海岸村恰恰恰》的戲迷對她留下深刻印象，王作家本名朴藝瑛，今年32歲，畢業於韓國建國大學，2015年以懸疑電影《社交恐懼症》出道，同年還出演過短篇戲劇《And Autumn Comes》，不過都無法稱之為代表作。

直到2019年朴藝瑛接下孔曉振、曹政奭、柳俊烈主演的動作電影《飆風特警隊》中配角角色，才算是幫自己的演藝之路畫上一筆，也在隔年順利客串由朴寶英主演的韓劇《Abyss》，之後比較受到關注的就是現今熱播的韓劇《海岸村恰恰恰》。

比起在韓劇《海岸村恰恰恰》中滿滿男孩感的王智媛作家，私底下朴藝瑛可是不折不扣的甜美少女，歲月就像在她臉上靜止，看上去宛如大學剛畢業的童顏，留著超過肩膀的中長髮，時常可以看見她穿著飄逸長裙、甜美洋裝出遊的照片，想更了解朴藝瑛不妨到Instagram來關注這位新演員。

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