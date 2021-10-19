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Jisoo夜遊巴黎美翻天！從她的穿搭行頭　揭曉秋冬必夯的5大單品

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

睽違一年多，總算等到Jisoo親自飛往巴黎出席時裝週活動，作為Dior全球品牌大使的她，不僅現身時裝週活動，更在秀後造訪品牌總部、設計工坊，Jisoo一登場不愧是Blackpink的顏值擔當，從頭到腳都成為粉絲關注的焦點，往下看Jisoo的旅行穿搭，揭曉秋冬一定要有的5大單品。

Jisoo示範秋冬必夯的5大單品

格紋長靴

愛穿短褲、短裙的女孩，到了寒冷的秋冬季，想露出漂亮長腿又怕會太冷，鞋櫃就要有Jisoo腳上這雙格紋長靴，黑色皮革面料搭配厚底增高設計，尤其是小隻女定要購入。

千鳥紋元素

提到秋冬就會聯想到的千鳥紋元素，在今年同樣會掀起一波熱潮，像是Jisoo身上整套的千鳥紋外套和短裙，兼具優雅與幹練風格，平時工作需要正式一點的穿著，那這套直接打包準沒錯。

Dior Caro小包

小包風潮沒有退燒，Jisoo漫遊巴黎拎著Dior Caro的迷濛藍小型包款就現身，在一眼望去非黑即白的穿搭中，搭配一顆造型吸睛、色彩鮮豔的包款，就能為整體穿搭增添亮點。

針織高領毛衣

冷冽的東北季風迎面吹來，針織毛衣成為秋冬衣櫃必備的單品之一，想在冬日穿上甜美可人的洋裝，不妨像Jisoo把高領毛衣當成內搭，繼滿足保暖的效果，又能為造型加分。

 
 
 
 
 
 

Lady Dior黑色手提包

不論是上班、逛街或是旅行，都需要一只好攜帶又好收納物品的隨身包款，Jisoo拿過不少黑色手提包，當中最常見的就是Dior最熱賣的Lady Dior包款，有好拿的手提把設計，還能裝上皮革背帶作斜背使用。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Jisoo, 巴黎, Dior

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