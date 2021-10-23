《雙重人生》李荷妮登上熱搜關鍵字　是豪門千金，差點成為2NE1成員

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

收視率屢屢刷新的韓劇《One the Woman雙重人生》，在劇中一人分飾兩角的演員李荷妮，完美詮釋兩個截然不同的角色，一個是中央地方檢察廳檢察官趙妍珠，另一位則是飽受虐待的豪門媳婦姜美娜，因為一場車禍使兩人身份互換，修理婆家、無視娘家的打怪劇情，成功抓住戲迷的胃口，也讓李荷妮登上熱搜關鍵字。

李荷妮你該知道的5件事

如戲劇般的豪門家世

1983年出生的李荷妮，誕生在有如電視劇才會出現的豪門家世，爸爸曾是韓國警察大學校長，媽媽是知名的國樂伽倻琴大師，不過最厲害的舅舅，為韓國前任國會議長文喜相，恰巧李荷妮在劇中的另一個角色豪門千金姜美娜，正與她真實的人生有幾分相似。

傳承母親的音樂天份

不一般的家世背景，李荷妮不負家中的寄望，也傳承母親的音樂天份，對伽倻琴相當拿手，大學進入首爾大學國樂學系就讀，並擁有碩士學位，是韓國藝能圈中著名的學霸代表。

差點成為韓國女團成員

李荷妮在最初曾加入Bigbang、Blackpink所屬的經紀公司YG Entertainment擔任練習生，差一點被選為2NE1成員出道，後來因為投入韓國小姐選美比賽，不得不放棄原本的女團美夢。

出道超過10年

雖然2006年就以韓國小姐選美比賽出道，不過李荷妮真正進入韓國藝能界，是在2009年參與韓劇《夥伴們》的演出，爾後的每一年，李荷妮都會選擇1至2部戲劇、電影露面，至今已累積超過20部作品，同時還身兼綜藝節目主持人。

完美駕馭各種風格

從小接受音樂的薰陶，加上參加韓國小姐選美比賽拿下冠軍，隔天再挑戰環球小姐比賽獲得第四名殊榮，李荷妮天生自帶女神氣場，各種風格的穿著都難不倒她，除了在《雙重人生》劇中常見的正式西裝、氣質洋裝外，私底下也常穿著運動裝、休閒服、率性寬褲現身。

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