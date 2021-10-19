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2022春夏「精品包」簡約風是大勢　Dior Bobby變長了、愛馬仕小方包拎著走

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2022春夏時裝週終於告了一個段落，看完Dior迪奧、Loewe羅威、Hermés愛馬仕、Chanel香奈兒、Louis Vuitton路易威登等一場又一場的大秀，可以發現今年各大精品的包包多走向簡約、俐落的線條設計。本篇讓《美麗佳人》帶著你一起來複習最新一季秀上出現過哪些新包包！

Christian Dior

以富饒童趣的遊戲轉盤作為春夏大秀的發表空間，創意總監Maria Grazia Chiuri在配件的顏色選擇上也更為活潑、繽紛！

Bobby變奏版

從原本圓潤的輪廓轉變成窄長外型的Bobby，給人更加俐落的印象，也更貼近時下腋下包的流行風潮。

方形手提包

另一款簡約外型的還有Dior這一款初次登場的方形手提包，從側邊來看，包包的外型宛如一座迷你帳篷，簡單的金色扣飾點綴，一展都會女性的俐落個性。

迷你手提包

有別於前兩款的簡約調性，迪奧今年秀上還有這一款帶有運動風的迷你提袋，半月形的輪廓，包包底部附有4個釘腳。

Saint Laurent

Saint Laurent 2022春夏秀上並無出現新款包包，取而代之的是不一樣的包包拿法！跳脫手拿包的常見拿法，創意總監Anthony Vaccarello讓扁扁的手拿包塞在褲頭的位置，展現巴黎女性的自由靈魂。

Chloé

本季發表會一口氣推出3款新包包的Chloé，品牌總監Gabriela Hearst將鍾愛的手工藝、民俗元素也放入包包的設計之中，分別有：

Lolla編織包

漁網狀的編織包，在提把的地方採用皮革面料拼接製作，讓編織包有了不一樣的氣質。

Kattie手拿包

回歸到前言所提到的簡約風格，Chloé再融進自家的品牌風格「方正的Kattie手拿包」，包包的邊緣以針織毯縫針方式裝飾，皮革和縫線之間有著撞色的活潑感；提把部分又透過金屬與木頭的異材質拼接，簡單的輪廓卻又藏有許多設計巧思。

Lawson水桶包

與前一款手拿包有著相同的縫線設計，Lawson水桶包分成內外兩層——外圍為直筒的線條、內裡則為束口包，打造出包中包的既視感。

Loewe

自Jonathan Anderson上任以來，素有配件製造機的他，讓品牌成為近幾年當紅的包包品牌！2022春夏推出全新包包Luna，半月狀的包型，將皮革凹折出立體的線條，簡約之餘亦展現出品牌高超的皮革工藝。

Valentino

不像過往採用大量的鉚釘元素，今年Valentino化繁為簡，包包多以精簡的長方輪廓呈現，斗大的金色鉚釘裝飾於包包的翻蓋上，延續品牌的DNA特色。

Hermés

手袋之王愛馬仕，只要是時裝週的季節來到，就足以讓許多專業的包奴們引頸期盼著品牌的最新包包設計。

圓筒手提包

看似簡單的圓筒包，最大的亮點就在於包包提把的設計！類似骨頭造型的金屬提把，中間以扣環的方式串接在一起，優雅線條又有一點小個性。

肩背方包

另一款則是底下這一款扁扁的小方包，在包包口處鑲以五金細節。

Balenciaga

XX手袋

從沙漏包所延伸出來的XX手袋，從本來銳利線條，換以較為柔和的圓滑感，是過去Balenciaga較少看見的婉約風格。

Triplet肩背包

三個包包串連在一起的Triplet，BB logo重複壓印在皮革表面，配上金屬鍊條背帶，展現品牌一貫的個性時尚。

Chanel

香奈兒最為許多女孩的夢幻逸品品牌，其推出的包包也是相當令人期待。本季秀上最特別的包款，莫過於下方圖片中的黑白色串出所打造的包包，有點童趣的珠飾，以黑白色系呈現，展現出品牌的經典品味。

Miu Miu

過去Miu Miu多給人一種夢幻的公主風格，撇除服飾不說，在包包的設計上今年亦跟上簡約風格，柔軟的皮革大包展現出另一種隨性的時髦態度。

Louis Vuitton

LV今年以復古的蒙面舞會為題，包包的設計與呼應如此華麗的風格，在方方的手拿包表面添上宛如精美的珠寶工藝，讓包包晉升藝術品般的收藏品。

呼應2022的簡約趨勢，LV亦有準備線條、設計簡單的肩背包給大家，信封包造型，在包包正面上的金釦克印上品牌名稱，低調又不失特色。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 春夏巴黎時裝週, 巴黎時裝週, Loewe, Dior, Chanel, Louis Vuitton

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