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韓妞秋冬都燙「及肩捲髮」最時髦　內收髮尾搭配瀏海知性有氣質

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

中長髮已經流行了許久，延續到今年的秋冬，許多藝人如泫雅也選擇在這時候剪了中長髮。近期韓國的髮型tag「Wind Perm」出場率再度攀升，很值得作為大家換髮型時的參考。

Wind Perm 

通常是運用在及肩、鎖骨位置的捲度，會被稱為Wind Perm，特色是落在低層次髮尾的內收捲度，以及看起來比外層頭髮更長的內層髮絲。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wind Perm是一個偏基本的捲度，沒有華麗又明顯的波紋，整體比較低調，但卻比完全沒有打理過的髮絲更有造型感，也會更蓬鬆一點，很適合有想要透過髮型讓髮量看起來豐盈一些的人。

 
 
 
 
 
 
 

搭配瀏海更修飾

而這款捲度髮尾內收的特性，當然搭配空氣瀏海也很好看，有種溫柔、減齡的鄰家氛圍；但如果是搭配八字瀏海，瀏海的長度會落在顴骨，彎度也會有修飾臉型的效果，加上髮尾向上收，修飾下顎線的效果也非常好，整個人也看起來帶有知性、成熟的氛圍。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2021燙髮推薦：立體蓬鬆Lace Perm蕾絲捲，中、長髮適合的溫柔捲度！

● 2021燙髮推薦：空氣感鬆軟波浪燙，是長髮顯髮量髮型首選！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮型, 中長髮, 燙髮

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