歐陽娜娜穿9萬元針織衫！輸了176公分「長腿女星」　網：殘酷比例

記者鮑璿安／台北報導

台灣女星歐陽娜娜時尚資源出眾，私服穿搭也暗藏驚人行頭，近期她上身「喀什米爾之王」義大利品牌BRUNELLO CUCINELLI（BC）9萬元針織衫。恰巧南韓長腿女星李多熙也換上品牌旗下針織單品，她身高176cm的比例駕馭起來相當完美，讓網友直言：「真的是殘酷比例」。

▲歐陽娜娜演繹米白色針織長版外套。（圖／品牌提供）

歐陽娜娜是不少女孩的私服範本，近期她以輕便牛仔外套與針織衫做搭配擺拍美照，看似是不經意的輕便造型，其實米白色針織長版外套來自BC秋冬女裝系列，品牌擅長在簡約輪廓中注入華麗細節，將羊絨編織出傳統圖案，運用多種材質創造立體感。

▲176cm 長腿韓星李多熙穿上BC民俗風長版針織外套。（圖／品牌提供）

BRUNELLO CUCINELLI是不少名人的最愛，除了歐陽娜娜，韓星李多熙也嘗試同樣搭配，以淺灰上衣與縮口設計西裝褲套裝，搭配民俗風長版針織外套與深咖啡色短靴，李多熙以176cm完美身高駕馭，絲毫不掩蓋極佳的身材比例，流露出淡淡高雅氣息，更引發網友認為，「看長腿女星穿衣服太過癮」、「長版針織衫很看身材」、「娜娜167cm對上李多熙176cm的確吃虧」。

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