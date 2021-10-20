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最不懂浪漫「鋼鐵直男」3星座！　第一名冷場王憑實力單身

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▲星座 。（圖／翻攝自TVN）

▲鋼鐵直男星座Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN，以下同）

編輯／Ann

不少人在曖昧過程中都遇過「鋼鐵直男」，因為個性不善於變通也不太理解女孩心意，就算只差一步就要脫離單身了，「有意思」也硬是變成了「沒意思」，只能錯過愛情，以下就公開鋼鐵直男星座Top 3 ，第一名根本是憑實力單身！

Top 3 摩羯座

摩羯座是鋼鐵直男代表，他們字典裡頭沒有浪漫二字，寧可務實一些，因此剛開始接觸時會被摩羯老實的態度吸引，但是時間一長，便會感到無趣。摩羯也不擅長揣測女孩心意，思維簡單的他們認為一切事情說清楚比較好，不夠貼心的行徑變成了扣分之處。

▲星座 。（圖／翻攝自TVN）

Top 2 牡羊座

牡羊座的脾氣一向很直，心裡有什麼話基本上不假思索就脫口而出，剛開始會讓女生嚇一大跳，若是彼此關係還沒那麼緊密，很可能就直接掰掰了。同時牡羊比較自戀，會將自己放在第一位，所以浪漫為對方奉獻的事情幾乎不可能發生，導致女生認為他們根本是鋼鐵直男。

Top 1 獅子座

獅子座是典型鋼鐵直男，寧願錯過愛情也不太會放下自己的尊嚴，而且獅子通常只知道如何跟兄弟打交道，絲毫不理解如何哄女生，有時候明明只要一句話就能解決的事情，獅子也閉口不答，名副其實的冷場王，讓人看了很著急，說是憑實力單身一點也不為過。

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關鍵字：

星座, 運勢, 交往, 戀人, 直男, 摩羯座, 獅子座, 牡羊座

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