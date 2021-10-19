一換季就敏感？掌握換季保養「3不」關鍵　遠離乾癢泛紅困擾

▲換季時節肌膚容易不穩出狀況，保養更要注意。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

進入換季，氣溫忽高忽低，本就容易讓肌膚變得敏感不穩，加上台灣秋冬時節東北季風盛行，空氣汙染也特別嚴重，空氣污染氣體中含有高刺激的PM2.5、一氧化碳等，容易造成肌膚老化、保濕度下降以及增加異位性皮膚炎與濕疹的機率。台灣天然有機保養品牌童顏有機就分享換季舒敏保養「3不」關鍵，幫助預防、對抗肌膚不穩或敏感不適狀況。

1.不過度清潔

若因擔心空汙影響臉部肌膚而增加清潔次數，過度清潔容易破壞皮膚屏障，導致皮膚防禦力下降，進而出現敏感、紅腫、乾癢等症狀，反而更容易受到空汙的影響。使用潔顏產品清潔次數一天不宜超過2次，通常早晚洗臉就已足夠，並選用成分溫和，洗後不乾澀、不刺激的清潔產品，降低對肌膚的負擔。

2.不使用含油量高的保濕產品



在出門需戴口罩又要對抗空汙的現況下，建議選擇質地清爽、含油量低的保濕產品，肌膚才不容易黏附灰塵、懸浮顆粒或因長時間悶住致痘。另外，空汙也是造成皮膚敏感的重要關鍵，尤其敏感肌膚建議選擇具保濕且舒敏成份的產品，幫助穩定肌膚屏障。

3.不忽略身體保養



照顧完臉部也別忘記身體保養。雖然衣服與褲子會大面積的保護身體肌膚，但在換季氣候變化和空污的影響，也身體肌膚容易有敏感不適狀況出現。建議每日返家後儘快洗淨身體，再使用無色素、無香精的保濕產品潤膚及修復，改善因肌膚保濕度下降造成的不適。

▲童顏有機 換季舒敏組，NT$2,630起。



童顏有機針對換季常見肌膚不適推出「換季舒敏組」，內含適合全家大小與敏感肌膚使用的洗卸凝露，能為溫和修護肌膚不適的舒敏植萃隱形面膜、舒敏植萃乳及初生輕潤身體乳。

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選用和歌山金賞酒粕、日本黃金麴、清酒菁純(α-GG)等日本三大黃金頂級保養成分調配成雞尾酒專利配方，可活化肌膚，提升肌膚含水量，亮白肌膚、淡化紋路。

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艾維容「肌本保濕系列」是專為亞洲肌膚設計，且無添加香料、色素，其中肌礎潔顏凝膠是能夠洗淨彩妝同時維持肌膚水潤的弱酸性凝膠狀潔顏產品，細柔泡沫能包覆髒污，輕柔洗淨肌膚。

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