fb ig video ETtoday search mobile

一換季就敏感？掌握換季保養「3不」關鍵　遠離乾癢泛紅困擾

>

▲▼換季保養「3不」關鍵。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲換季時節肌膚容易不穩出狀況，保養更要注意。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

進入換季，氣溫忽高忽低，本就容易讓肌膚變得敏感不穩，加上台灣秋冬時節東北季風盛行，空氣汙染也特別嚴重，空氣污染氣體中含有高刺激的PM2.5、一氧化碳等，容易造成肌膚老化、保濕度下降以及增加異位性皮膚炎與濕疹的機率。台灣天然有機保養品牌童顏有機就分享換季舒敏保養「3不」關鍵，幫助預防、對抗肌膚不穩或敏感不適狀況。

1.不過度清潔

若因擔心空汙影響臉部肌膚而增加清潔次數，過度清潔容易破壞皮膚屏障，導致皮膚防禦力下降，進而出現敏感、紅腫、乾癢等症狀，反而更容易受到空汙的影響。使用潔顏產品清潔次數一天不宜超過2次，通常早晚洗臉就已足夠，並選用成分溫和，洗後不乾澀、不刺激的清潔產品，降低對肌膚的負擔。

2.不使用含油量高的保濕產品

在出門需戴口罩又要對抗空汙的現況下，建議選擇質地清爽、含油量低的保濕產品，肌膚才不容易黏附灰塵、懸浮顆粒或因長時間悶住致痘。另外，空汙也是造成皮膚敏感的重要關鍵，尤其敏感肌膚建議選擇具保濕且舒敏成份的產品，幫助穩定肌膚屏障。

3.不忽略身體保養

照顧完臉部也別忘記身體保養。雖然衣服與褲子會大面積的保護身體肌膚，但在換季氣候變化和空污的影響，也身體肌膚容易有敏感不適狀況出現。建議每日返家後儘快洗淨身體，再使用無色素、無香精的保濕產品潤膚及修復，改善因肌膚保濕度下降造成的不適。

▲▼換季保養「3不」關鍵。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲童顏有機 換季舒敏組，NT$2,630起。

童顏有機針對換季常見肌膚不適推出「換季舒敏組」，內含適合全家大小與敏感肌膚使用的洗卸凝露，能為溫和修護肌膚不適的舒敏植萃隱形面膜、舒敏植萃乳及初生輕潤身體乳。

▲▼換季保養「3不」關鍵。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲東森自然美 BIO UP日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露，200ml，NT$2,880。

選用和歌山金賞酒粕、日本黃金麴、清酒菁純(α-GG)等日本三大黃金頂級保養成分調配成雞尾酒專利配方，可活化肌膚，提升肌膚含水量，亮白肌膚、淡化紋路。

▲▼換季保養「3不」關鍵。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲碧麗妃 晶萃沁妍多效凝霜，170ml，NT$1,350。

資生堂專門店品牌碧麗妃推出全新「晶萃沁妍系列」，添加獨家高精製玻尿酸、蜂王乳、薏苡、高麗人參等植萃複合成分，打造高機能養膚的All in one保養。

▲▼換季保養「3不」關鍵。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲艾維容 肌礎潔顏凝膠，100g，NT$735。

艾維容「肌本保濕系列」是專為亞洲肌膚設計，且無添加香料、色素，其中肌礎潔顏凝膠是能夠洗淨彩妝同時維持肌膚水潤的弱酸性凝膠狀潔顏產品，細柔泡沫能包覆髒污，輕柔洗淨肌膚。

►1瓶超萬用！精華油6種保養使用法　可當面膜前導還能去角質

►皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌！

►專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

關鍵字：

保養, 護膚, 換季, 敏感, 泛紅, 發癢, 刺痛, 修復, 方法, 秘訣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

「甩人不眨眼」星座TOP5！第一名超狠，不管幾年感情說分就分

「甩人不眨眼」星座TOP5！第一名超狠，不管幾年感情說分就分

劉詩詩「沖天炮」髮型美出新高度　生圖比畫報還優雅，果然氣質不得了！

劉詩詩「沖天炮」髮型美出新高度　生圖比畫報還優雅，果然氣質不得了！

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

凱特王子妃塞進10年前禮服不費力　希臘女神裝美翻 趙麗穎「狂穿過季禮服」藏玄機！辣曬美背獲陸網好評：支持國產 「暮光女」穿「破爛帆布鞋」被讚爆！粉絲狂呼：帥炸、我不洗鞋子了 中了2個快放生！男人「5個不愛妳表現」，不主動不拒絕超渣 「及肩短髮」5個造型自己完成！歐美捲搭配手刷染簡直太漂亮 LINE重度使用者必學12種便利功能　複製對話、釋放儲存空間單指完成 Jennie帶貨「小狐狸棒球帽」意外親民！2600元入手女神同款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面