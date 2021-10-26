說．流行／CHANEL全新總部「Le 19M」！ 600名工匠齊聚、數字含義曝光

▲香奈兒法國巴黎全新總部「Le 19M」 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／專題報導

香奈兒（CHANEL）從2002年起推出首個工坊系列（Métiers d’Art），每年12月的工坊大秀成為時尚迷一睹品牌工藝的時刻，今年大秀品牌預告將來到法國巴黎全新總部「Le 19M」，這棟建築由法國建築大師魯迪裡齊奧蒂操刀，《ET FASHION》說流行搶先揭曉指標性亮點。

「Le 19M」數字19和香奈兒的緣分

▲「Le 19M」位於巴黎19區，Coco Chanel女士的出生日期也包含19 。（圖／品牌提供）

19其實和香奈兒有著不解之緣，小香迷皆知品牌喜愛用數字來命名，例如「CHANEL 19 」包款，來自手袋的誕生年份「2019」，同時Coco Chanel女士的出生日期也包含19。此外，Métiers d’art工坊全新總部「Le 19M」位於巴黎19區的奧貝維埃大街(Porte d'Aubervilliers)上，19代表這棟建築所在區域，M則是手(Mains)、時尚(Mode)、工藝(Métier)，工坊(Maisons)、製造廠(Manufactures)首字母縮寫。

建築大師魯迪裡齊奧蒂操刀「Le 19M」

▲「Le 19M」匯聚 11 個常駐工坊及其 600 名專為香奈兒和其他精品品牌工作的工匠和專家 。（圖／品牌提供）

法國建築師魯迪裡齊奧蒂（Rudy Ricciotti）設計這座佔地25,500平方公尺的Le 19M，於2020年完工，擁有地上五層樓以及兩層地下室，匯聚 11 個常駐工坊及其 600 名專為香奈兒和其他精品品牌工作的工匠和專家，展現品牌對工藝的延續和傳承。

2021/22 Métiers d'art工坊系列大秀就在Le 19M發表

▲香奈兒自2002年起發佈工坊系列，成為獨一無二特別系列 。（圖／品牌提供）

香奈兒自2002年起發佈工坊系列，從此成為了獨一無二的特別系列，其中囊括刺繡工坊、羽飾花朵工坊、服飾珠寶暨鈕扣製造坊、褶飾工坊、鞋履工坊、帽子工坊甚至是手套製作工坊。

時尚迷每年都能夠在此刻一睹經典工藝，像是去年創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）以「女士城堡」為啟發，來到文藝復興時期的建築代表作「香儂頌城堡」舉辦大秀，今年則預告在全新總部「Le 19M」發表，寫下全新篇章。

▲去年以「女士城堡」為啟發，來到文藝復興時期的建築代表作「香儂頌城堡」舉辦大秀 。（圖／品牌提供）

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