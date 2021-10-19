簡嫚書也瘋「陽明山新景點」！北臉外套新色「日曬玫瑰」很浪漫

記者王則絲／台北報導

甫奪下本屆金鐘獎最佳女配角的女星簡嫚書，今（19日）獲邀出席戶外品牌The North Face活動，來到陽明山新落成的「實驗山屋」，不只能愜意喝杯咖啡，還能了解附近生態與登山路線，為了來這間超美的山中小屋，簡嫚書甚至延後了原先的家庭出遊露營計畫！

▲簡嫚書現身陽明山實驗小屋。（圖／記者王則絲攝）



本身就很喜歡接觸大自然以及健身運動的簡嫚書，是個自然派的山系女星，在她的IG上可以發現，不論是出遊、還是日常都市生活裡，都很常穿著The North Face的服裝，尤其是在拍戲片場，休息時間都會披上一件「北臉外套」，甚至因此燒到一堆同事，早已是品牌的小粉絲，簡嫚書也表示：「覺得最實穿的就是我今天身上這個（Icon系列的Mountain Light Jacket）。」像最近早晚溫差大，就很需要。

▲簡嫚書私下的The North Face單品穿搭。（圖／翻攝自IG@manshujian）



今日活動地點「陽明山實驗山屋」位於陽金公路的制高點，鄰近小油坑，建立於民國60年代作為警察住所，日前經過重新翻修，改建成一座結合休憩、生態教育、體驗的美麗山中小屋，屋中設有咖啡吧，可在此喝一杯熱熱的咖啡取暖，相當愜意舒適，且附近有四條主題登山路線，適合遊客前往。

▲「陽明山實驗山屋」內的咖啡吧。（圖／記者王則絲攝）



其實簡嫚書原先計畫前往拉拉山家庭旅遊，「我本來今天是要在露營的，因為今天來了（陽明山），所以移到了下週。」今天她身上的The North Face Icon系列Mountain Light Jacket為今年推出的新色「日曬玫瑰」，跳脫機能服裝飽和色系、不好於日常駕馭的特點，這款新外套讓簡嫚書覺得「很浪漫」，少了些剛硬、多了些少女感。

▲全新色調「日曬玫瑰」。（圖／記者王則絲攝）



除了拍攝工作前來取景之外，提到關於陽明山的旅遊記憶，簡嫚書回想到，「前陣子疫情期間，不能出去玩，蠻常跟老公開車載小孩遊山，但是只能在車上，所以最近最難忘的、最新的回憶就是在車上。」不過隨著日常生活慢慢解禁，不再只能「Window Traveling」，像簡嫚書下週就要和老公、小孩，以及朋友們一同前往露營、挑戰登山步道，獲得一個放風的時間。

▲簡嫚書帶著孩子「在車上」遊山。（圖／翻攝自IG@manshujian）



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