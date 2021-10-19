裘莉「空中瑜伽」超強！高難度「懸空喝咖啡」網驚艷：太厲害

記者王則絲／台北報導

好萊塢女星安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）近日出鏡美版《ELLE》「Women in Hollywood」封面主題畫報，在空中瑜伽吊床上華麗擺拍，不論懸空、倒吊全都難不倒她，甚至能平穩的在吊繩上喝咖啡，不只呈現她高超的空中瑜伽技巧，也順勢展現了她的凍齡體態，讓粉絲們再次忘記了她其實已46歲，「OMG，體態實在太完美！」、「太厲害了，第一眼認不出是她。」

近年來「空中瑜伽」廣受歡迎，屬於一種全身性的運動，不只能伸展全身、消水腫，還能有效放鬆平時受到久坐壓迫的脊椎，能加強核心肌力、訓練專注力、協調性，為了改善睡眠而開始嘗試的人也不少，最重要的是空中瑜伽是非常「漂亮」的運動，讓平時不愛運動的女孩能一邊分享美照、一邊健康運動，是許多女星維持體態的方法。

▲安潔莉納裘莉穿著RALPH LAUREN服裝拍攝新畫報。（圖／翻攝自IG@ralphlauren）



而在安潔莉納裘莉最新的畫報裡，便運用了空中瑜伽當作拍攝情境，只見裘莉在吊繩上頭表現得相當熟練，足見她也對空中瑜伽頗有涉略，絕對有練過。

裘莉身穿RALPH LAUREN 2022早春的成套背心與褲裝，以合身剪裁包覆住纖瘦體態，她在瑜伽吊繩上靈活轉動，一會倒吊、一會又劈開雙腿，甚至還端著咖啡杯啜飲起來，粉絲們都被她的凍齡體態以及空瑜技巧給驚艷：「真的很厲害」、「差點認不出是她！」、「好苗條～」、「她穿什麼都好看，這套休閒打扮很適合她。」

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