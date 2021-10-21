fb ig video ETtoday search mobile

寒舍艾美探索廚房吃到飽1288元　限量版龍蝦＋海膽魚子醬太誘人

>

文／C編

吃到飽對很多人來說是一種療癒的紓壓方式，「Her森森」推出「台北寒舍艾美酒店平日自助午晚餐」餐券，原價1749元、特價1288元，五星級奢華吃到飽不但有爐烤牛排，還有清蒸龍蝦佐海膽魚子醬搭配北海道生食級干貝，超豪華的料理絕對是此生必吃！

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲寒舍艾美,探索廚房,吃到飽,自助餐,Her森森。（圖／Her森森）

▲台北寒舍艾美酒店 平日自助午晚餐，原價1749元、特價1288元，點我購買

提到「此生必吃的吃到飽餐廳」，寒舍艾美酒店探索廚房絕對是榜上有名，不但食材頂級，更厲害的是菜色豐富豪華，各國美饌百匯都可以在這裡吃到，絕對可以滿足大胃王以及老饕們的味蕾。

無論是午餐或晚餐，料理都相當多樣，最近更有限量版美食登場，是「清蒸龍蝦佐海膽魚子醬搭配北海道生食級干貝」，每人可取用一份，絕對不能錯過，從美國引進的Robata爐烤設備，則重現世界各地的燒烤料理，嚴選季節食材，包括烤扇貝、烤羊排、日式一夜干、烤戰斧豬排、烤透抽，通通都吃得到。

另外，老饕們必吃的安格斯黑牛排現煎現做，每天還有現撈漁獲、生魚片及繽紛海鮮散壽司、炙燒握壽司等等，也有中西式的主廚料理，包括花椒燒蛋、煙燻雞、片皮鴨、季節時蔬，菜色因應季節變化，新鮮又美味，此生必吃不是浪得虛名。

「Her森森」推出「台北寒舍艾美酒店 平日自助午晚餐」，原價1749元、特價1288元，現買就可以現用，非常方便，可以好好慰勞自己、來一場美食約會，也可以跟朋友一同前往用餐，快樂又實惠。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲寒舍艾美,探索廚房,吃到飽,自助餐,Her森森。（圖／Her森森）

▲台北寒舍艾美酒店 平日自助午晚餐，原價1749元、特價1288元，點我購買

關鍵字：

寒舍艾美, 探索廚房, 吃到飽, 自助餐, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難

智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難

MIT「最美精華液」晶瑩剔透散發仙氣　為肌膚立刻補水是乾肌最愛

MIT「最美精華液」晶瑩剔透散發仙氣　為肌膚立刻補水是乾肌最愛

大國藥妝進軍台灣開官網　必買TOP 5推薦，這款護手霜別錯過

大國藥妝進軍台灣開官網　必買TOP 5推薦，這款護手霜別錯過

抹再貴保養品都沒用！加速衰老的5大原因：愛吃甜食、長期熬夜 不用信用卡、賣掉東西⋯5個儲蓄好方法　讓妳從月光族變身小富婆 減肥飲食法好難懂？營養師教「28天簡單減脂計畫」照著做就能瘦 侯佩岑曬「豬蹄分趾鞋」潮爆！　聯名大作粉絲看不懂直嗆：好醜 道歉加「兩個字」反而變指責！吵架不爭輸贏才能更了解彼此 郭彥甫在169萬元LV硬箱上作畫　范少勳想訂製行李箱裝「老虎鉗」 香港前女首富露上千萬「橘盒牆」　全是愛馬仕珍稀包、貼照避拿錯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面