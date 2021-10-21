寒舍艾美探索廚房吃到飽1288元　限量版龍蝦＋海膽魚子醬太誘人

文／C編

吃到飽對很多人來說是一種療癒的紓壓方式，「Her森森」推出「台北寒舍艾美酒店平日自助午晚餐」餐券，原價1749元、特價1288元，五星級奢華吃到飽不但有爐烤牛排，還有清蒸龍蝦佐海膽魚子醬搭配北海道生食級干貝，超豪華的料理絕對是此生必吃！

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲台北寒舍艾美酒店 平日自助午晚餐，原價1749元、特價1288元，點我購買。



提到「此生必吃的吃到飽餐廳」，寒舍艾美酒店探索廚房絕對是榜上有名，不但食材頂級，更厲害的是菜色豐富豪華，各國美饌百匯都可以在這裡吃到，絕對可以滿足大胃王以及老饕們的味蕾。

無論是午餐或晚餐，料理都相當多樣，最近更有限量版美食登場，是「清蒸龍蝦佐海膽魚子醬搭配北海道生食級干貝」，每人可取用一份，絕對不能錯過，從美國引進的Robata爐烤設備，則重現世界各地的燒烤料理，嚴選季節食材，包括烤扇貝、烤羊排、日式一夜干、烤戰斧豬排、烤透抽，通通都吃得到。

另外，老饕們必吃的安格斯黑牛排現煎現做，每天還有現撈漁獲、生魚片及繽紛海鮮散壽司、炙燒握壽司等等，也有中西式的主廚料理，包括花椒燒蛋、煙燻雞、片皮鴨、季節時蔬，菜色因應季節變化，新鮮又美味，此生必吃不是浪得虛名。

「Her森森」推出「台北寒舍艾美酒店 平日自助午晚餐」，原價1749元、特價1288元，現買就可以現用，非常方便，可以好好慰勞自己、來一場美食約會，也可以跟朋友一同前往用餐，快樂又實惠。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲台北寒舍艾美酒店 平日自助午晚餐，原價1749元、特價1288元，點我購買。

