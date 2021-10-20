Adidas週年慶新品7折起　NIKE限量聯名回歸開賣、芸芸同款半價入手

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝品牌官網

即將迎來年末，Adidas台灣官網搶先開跑「週年慶」折扣活動，即日起一路到10月26號，任選三件輸入折扣碼就能立馬享有7折優惠，此外，線上官網全館當季新品也迎來全面7折起！NIKE則是推出APP專屬的「Energy Week」優惠活動，除了快閃至10月20號的「最高5折」，一路至24號還會每天釋出過去一年推出的限量單品，包括Dunk熊貓、Stussy聯名系列、Fear Of God服飾等......都能再次搶購。

▲Adidas全館超過500件的當季新品優惠低至7折起。

Adidas在官網悄悄發起的週年慶優惠已在線上搶先開跑，全館超過500件的當季新品優惠來到7折起，像是這款原價5090元的ZX 2K BOOST PURE 系列經典球鞋，折扣完降至3563元，直接現省將近1600元，簡直存心要人荷包破洞！

▲Adidas「週年慶」折扣專區任購三件以上商品輸入折扣碼即可享7折。

另外，Adidas特別在線上網站祭出「週年慶」折扣專區，只要在區域內任購三件以上商品，結帳時輸入「ANNSALE」折扣代碼即可享有7折優惠，像是同時購買適合冬天穿搭的寶寶藍ADICOLOR帽T、微辣的短版方領長袖上衣，以及原先就有折扣的經典Superstar系列貝殼鞋，即能從近8000元的價格打7折至5445元，除下來單件只要約1815元，十分超值，而且消費金額只要達到5000元，還能再獲得價值1480元的後背包，還不快趁這波特價添購一波冬裝。

▲NIKE官網推出APP限定「Energy Week」優惠活動。

每到接近年末，NIKE就會於官網推出「Energy Week」優惠，以往只有國外NIKE官網才有的活動，從今年開始台灣也跟上了！只要下載NIKE官方 APP，就能在活動期間10月18日至24日，購買到每日釋出的限量商品，而且這些都是過去一年來搶到翻掉的夯款，像是被稱為熊貓的Dunk黑白球鞋、還有Fear Of God、Stussy、NOCTA聯名服飾系列，潮流迷們千萬不要再錯過了！

▲NIKE APP專屬「最高5折」的優惠頁面快閃至10月20日。

此外，最振奮人心的還有「最高5折」的優惠頁面了，其中近日又重新上架的「孫芸芸同款」NIKE RYZ 365鋸齒鞋，原先2900元直接半價，不到1500元就能入手，簡直是太划算了 ; 就算是冬天，女孩們也要秉持著「愛水不怕流鼻水」的精神穿短裙，NIKE跟Stussy聯名的這款羽絨裙裝，在耍美之餘還能禦寒，價格也從8080元降到5659元，將近7折的優惠立馬現省近2500元。

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