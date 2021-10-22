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京美護膝、內衣褲下殺2折起　吸濕排汗、提臀顯瘦絕對必買

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文／C編

內衣褲最好每3個月就要換一次，女性更是應該定期更換內衣褲，以保持乾淨衛生，「Her森森」推出「京美品牌週　全館限時三重送」活動，所有單品下殺將近2折起，舒適又好穿，絕對要入手。

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▲京美,Her森森,內衣,內褲。（圖／Her森森）

▲京美推出各種穿搭單品，最低價1500元起，點我搶購

X銀纖維極塑護腰2件組，原價7960元、特價1500元

這款極塑護腰採用日本深溝減肥波浪紋，按摩收腹、重拾曲線，穿搭緊身的衣物可以達到自然收腹效果，乾爽透氣不易悶汗，高彈力包覆、不易捲曲，日本銀纖維技術加上竹炭紗，99.9%有效抗菌、消除異味。

長效支撐X型舒緩護膝2雙組（2+1件組），原價11960元、特價2772元

採用黃金比例網狀結構，符合人體工學，一體成型不咬肉，保暖透氣四季皆適用，竹炭纖維的材質製作，吸濕排汗，春夏秋冬都可以穿，另外，搭配支撐軟膠條設計，可以分散壓力零負擔，毛巾編織零縫隙貼合，親膚舒適超耐穿。

高極絲鍺紗能量內衣 4入，原價21120元、特價3332元

無鋼圈高彈力的one size設計，擁有高透氣的特色，可以迅速吸濕排汗，不會有悶熱或是潮濕感，四面交叉編織而成的「經緯編織法」，打造立體縝密的蜂巢結構，藏起背部贅肉，同時又可以Hold住胸部，打造挺立完美的胸型。

健康竹炭銀纖維涼感女內褲6件組，原價3980元、特價2079元

來自台灣的花蓮玉，是角閃石類的閃玉，質地細密、觸感冰涼，是製作涼感玉纖維最好的材料，利用義大利進口機台，從紗線編織一體成型的內褲，多6倍時間淬煉，日僅產250件，可以吸濕排汗，舒適乾爽，速乾特性佳，一體成型無勒痕。

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▲京美,Her森森,內衣,內褲。（圖／Her森森）

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竹炭銀纖維逆時健康提臀褲5件組（送綠茶抗菌濃縮洗衣精300g／包），原價10720元、特價1533元

採用日本Litan竹炭紗製作，深溝減肥波浪紋設計，長效24小時提升腰臀線條，打造完美翹臀，底部則是使用日本最新銀纖維技術，具99.9%抑菌效果，材質吸濕排汗，不悶濕、無異味，乾爽舒適，春夏秋冬都很適合穿。

關鍵字：

京美, Her森森, 內衣, 內褲

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