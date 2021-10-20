「爆水氣墊」粉餅擠得出精華　打造澎潤飽滿的鑽石級美肌

記者李薇／綜合報導

氣墊粉餅因為上妝方便簡單，深受很多人的喜愛，最近又有品牌推出全新的氣墊粉餅，超厲害的遮瑕度加上光澤感的風格，相信有機會再度掀起搶購風潮，《ET FASHION》就盤點最近厲害的幾款氣墊粉餅，身為粉絲一定要購入嘗試。

1.PONY EFFECT 寶石光精華爆水粉餅

裡面添加71%精華水，一拍即現光透爆水肌，可以呈現出細緻光澤感的肌膚妝效，最美的大理石拉花設計，首創3色黃金比例，膚色極貼親膚粉霜、白色爆水珠精華、藍寶石校色因子，可以改善肌膚的暗沉蠟黃感，打造細緻透亮的寶石光澤肌。

2.蘭芝X Maison Kitsuné NEO型塑霧感氣墊

2020年推出的LANEIGE蘭芝NEO型塑霧感氣墊，繼BIGWAVE、Samsung Galaxy Buds Pro之後，這次換上奶油白色新裝，還印了 Maison Kitsuné翹著雙腳的可愛小狐狸，推出最受亞洲人歡迎的兩款色號NO21N與NO23N，紙盒外包裝分白採用奶油白、深秋綠和滿滿的小狐狸印花搭配，看似低調簡約卻超有質感的設計，讓粉絲們光是看到畫面就想收藏。

3.I'M MEME 我愛零粉感薄霧氣墊粉餅

「我愛零粉感薄霧氣墊粉餅」主打柔霧光妝感、超Fit貼妝、高遮瑕零粉感、防沾染4大功效！混合肌、乾肌適用，敏感肌也OK，擁有開架最高防曬係數SPF50+/PA+++，超強的防曬規格給肌膚最佳防護力，是妳快速出門的好夥伴，一拍超Fit貼膚，超輕盈的雲朵粉體就像沒上妝一樣，打造不用開濾鏡也美到不行的雲朵肌。