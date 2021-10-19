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超過一半的人都做錯！5個「洗髮壞習慣」，讓髮質越洗越差

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▲▼5個洗髮壞習慣，讓髮質越洗越差 。（圖／翻攝自IG）

▲洗對頭髮，髮質會更好。（圖／翻攝自IG/aveda_taiwan、Pexels，以下同）

編輯／Lily

頭髮人人會洗，但你洗對了嗎？洗錯不僅髮質變差，還會造成落髮，用再貴的洗髮精都沒用，以下5個洗髮常見錯誤，一半以上的人都做過，想要秀髮柔順仙氣飄飄，現在趕緊改過來！

# 不梳頭直接洗

洗頭前可以用寬齒縫梳子先將頭髮梳開，一方面能夠避免糾結，再來這個動作能將附著在頭皮的汙垢和灰塵帶到表面，讓你洗頭的時候更容易洗乾淨。

#洗髮精直接抹頭皮

很多人習慣把洗髮精直接倒在頭皮上，要知道這樣很容易造成落髮，正確方式應該是先將洗髮精倒在掌心加水搓開，再將泡沫帶到頭皮上清洗。

▲▼5個洗髮壞習慣，讓髮質越洗越差 。（圖／翻攝自IG）

#護髮塗在髮根

髮根一塌整個人就沒有型，除了是油性頭皮外，問題可能出在你護髮弄錯了，許多人喜歡把護髮塗滿整頭，這樣很有能會堵塞毛囊，導致掉髮，正確方法是塗在髮中至髮尾處。

#頭髮沒擦乾就在抹護髮

近來很多免沖洗式護髮，幫助洗後頭髮柔順不打結，但很多人頭髮沒擦乾就開始抹，這樣會讓護髮大打折扣，記得用毛巾將頭髮壓乾，頭髮不滴水的情況下再抹護髮，才能發揮保養最大值。

▲▼5個洗髮壞習慣，讓髮質越洗越差 。（圖／翻攝自IG）

#洗髮水溫一成不變

除了洗髮的方式外，原來沖水水溫也有大學問，建議洗髮水溫要由高往低，第一次沖水打濕可以用溫熱水，幫助沖去多餘油分，最後一次沖水可將水溫調低一些，這樣能使毛鱗片密合更好，髮質摸起來較為柔軟。

►檸檬水是美白減重神物？營養師曝「3陷阱」，小心變胖還傷身

關鍵字：

洗髮錯誤, 髮質, 正確方式

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