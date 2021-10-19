不收藏絕對會後悔！蘭蔻皮革唇膏、迪奧金色唇彩包美炸

記者李薇／綜合報導

唇膏，再也不只是唇彩而已，更是傳達愛意的最好單品，《ET FASHION》就盤點那些厲害的唇色們，不但是唇膏顏色很厲害，包裝設計更是精緻滿點，一定要搜集。

1.LANCOME 絕對完美唇膏 炙熱愛戀皮革限定版

將絕對完美唇膏換上皮革設計的版本，有橘紅、紅色或是玫瑰粉色的版本，上面還燙金刻印專屬法式浪漫情話，想要告白就靠它了，顏色更是最熱門的#278、#888、#196顏色，每一款都超美，塗抹上唇絕對能成為最時髦的女性。

2.DIOR 藍星唇膏金緻珠寶盒

以復古風格重新設計「DIOR迪奧藍星唇膏金緻珠寶盒」，煥發金屬光澤的金色外盒，交織著簡約的現代感線條，將DIOR蒙田大道30號化為細膩入微的壓紋與立體嵌印的DIOR logo，既可以拿在手中當作彩妝手拿包，也可以運用長鏈帶作為時尚小包。裡面當然也有傳奇正紅#999，復古絲緞光的#466粉嫩玫瑰、#858楓葉棕紅以及經典絲絨霧感的#862復古正紅，可以打造出各種模樣的妝容效果。

3.Milani 愛戀玩色裸霧唇膏

打破你對開架霧面唇膏的既定印象，Milani 全新「Color Fetish 戀戀玩色裸霧唇膏」，奶油般滑順質地，輕輕一抹、就能在雙唇上展現濃郁飽和色澤；富含玻尿酸，長時間持色並且能讓唇部肌膚潤澤柔嫩，為雙唇完美呈現絲緞般柔霧妝效。