fb ig video ETtoday search mobile

不收藏絕對會後悔！蘭蔻皮革唇膏、迪奧金色唇彩包美炸

>

記者李薇／綜合報導

唇膏，再也不只是唇彩而已，更是傳達愛意的最好單品，《ET FASHION》就盤點那些厲害的唇色們，不但是唇膏顏色很厲害，包裝設計更是精緻滿點，一定要搜集。

1.LANCOME 絕對完美唇膏 炙熱愛戀皮革限定版

▲唇膏,LANCOME,迪奧,唇彩,彩妝,DIOR,Milani,。（圖／品牌提供）

將絕對完美唇膏換上皮革設計的版本，有橘紅、紅色或是玫瑰粉色的版本，上面還燙金刻印專屬法式浪漫情話，想要告白就靠它了，顏色更是最熱門的#278、#888、#196顏色，每一款都超美，塗抹上唇絕對能成為最時髦的女性。

2.DIOR 藍星唇膏金緻珠寶盒

▲唇膏,LANCOME,迪奧,唇彩,彩妝,DIOR,Milani,。（圖／品牌提供）

以復古風格重新設計「DIOR迪奧藍星唇膏金緻珠寶盒」，煥發金屬光澤的金色外盒，交織著簡約的現代感線條，將DIOR蒙田大道30號化為細膩入微的壓紋與立體嵌印的DIOR logo，既可以拿在手中當作彩妝手拿包，也可以運用長鏈帶作為時尚小包。裡面當然也有傳奇正紅#999，復古絲緞光的#466粉嫩玫瑰、#858楓葉棕紅以及經典絲絨霧感的#862復古正紅，可以打造出各種模樣的妝容效果。

3.Milani 愛戀玩色裸霧唇膏

▲唇膏,LANCOME,迪奧,唇彩,彩妝,DIOR,Milani,。（圖／品牌提供）

打破你對開架霧面唇膏的既定印象，Milani 全新「Color Fetish 戀戀玩色裸霧唇膏」，奶油般滑順質地，輕輕一抹、就能在雙唇上展現濃郁飽和色澤；富含玻尿酸，長時間持色並且能讓唇部肌膚潤澤柔嫩，為雙唇完美呈現絲緞般柔霧妝效。

關鍵字：

唇膏, LANCOME, 迪奧, 唇彩, 彩妝, DIOR, Milani

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難

智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難

MIT「最美精華液」晶瑩剔透散發仙氣　為肌膚立刻補水是乾肌最愛

MIT「最美精華液」晶瑩剔透散發仙氣　為肌膚立刻補水是乾肌最愛

大國藥妝進軍台灣開官網　必買TOP 5推薦，這款護手霜別錯過

大國藥妝進軍台灣開官網　必買TOP 5推薦，這款護手霜別錯過

抹再貴保養品都沒用！加速衰老的5大原因：愛吃甜食、長期熬夜 不用信用卡、賣掉東西⋯5個儲蓄好方法　讓妳從月光族變身小富婆 「甩人不眨眼」星座TOP5！第一名超狠，不管幾年感情說分就分 劉詩詩「沖天炮」髮型美出新高度　生圖比畫報還優雅，果然氣質不得了！ 很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多 凱特王子妃塞進10年前禮服不費力　希臘女神裝美翻 趙麗穎「狂穿過季禮服」藏玄機！辣曬美背獲陸網好評：支持國產

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面