收斂水縮毛孔？皮膚科醫師曝「10大抗痘誤區」小心痘痘更嚴重！

▲想要改善痘痘狀況，先避開錯誤抗痘保養。（圖／翻攝IG@yubi_190、@04_j.a）

記者張毓容／台北報導

不少人都有粉刺、痘痘困擾，為了減少痘痘，許多痘痘肌人都努力清潔、控油，做好各種保養，但錯誤的「抗痘方式」不僅對改善痘痘無效，甚至會造成肌膚受損，反而使痘痘狀況更嚴重。知名皮膚科醫師廖苑利就指出許多人常犯的10大NG錯誤，快來看看你是不是都中了？

NG 1：每天卸妝



怕粉刺阻塞毛孔或有髒污殘留，就每天卸妝，會造成清潔過度，造成肌膚負擔，使肌膚變得脆弱。

▲洗臉水溫要用接近體溫的溫水。（圖／翻攝IG@ahc.official）



NG 2：用熱水洗臉



有些人習慣用熱水洗臉，感覺洗得比較乾淨，但水溫過高會帶走過多肌膚天然油脂，可能損害肌膚屏障，讓痘痘發炎狀況更嚴重，應使用接近體溫的溫涼水就好。

NG 3：亂用「收斂水」收縮毛孔



試圖用化妝水或收斂水收縮毛孔，會使肌膚更乾，且其中所含的酒精成分，會對正在使用痘痘藥膏的肌膚造成過度刺激。

NG 4：用厚重彩妝遮痘疤



有些底妝易有致痘性，若經常用厚重妝容遮掩痘疤，可能反而使得痘痘情況惡化。

▲彩妝品的防曬力不足，建議還是要先做好防曬。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



NG 5：用隔離霜取代防曬乳



帶有防曬效果的彩妝品不能取代防曬乳，其防曬係數不足，曬了太陽後會讓痘痘更紅，產生紅色甚至黑色色素沈澱。

NG 6：不當去角質



不當去角質、使用磨砂產品或做臉，容易造成肌膚受損，甚至讓發炎中的痘痘留下疤痕。

NG 7：只控油不保濕



很多人長痘只知道要控油，但一味的控油不補水／油，並不能解決根本問題，反而會越控越油，但又缺水，出現油皮屏障受損情況。

▲過度敷面膜會造成肌膚負擔，適度即可。（圖／翻攝IG@ahc.official）



NG 8：每天敷面膜



不管是補水型、營養型或清潔類面膜，切勿過度使用，小心適得其反。過多的水分及營養會使角質層細胞間隙擴大，滋生細菌，造成水合性皮膚炎，反而可能使痘痘變更多。

NG 9：常用手摸臉或擠痘痘



手部細菌較多，喜歡用手摸臉或擠壓痘痘，容易造成二次細菌感染，甚至擴大發炎範圍。

NG 10：時常熬夜



熬夜晚睡，會促進腎上腺素的分泌，使得皮脂分泌變得更旺盛，進而加重痘痘情況。

►皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌！



►一換季就敏感？掌握換季保養「3不」關鍵 遠離乾癢泛紅困擾



►不花錢就改善掉髮！專家教「0成本防脫」5秘訣：最好晚上洗頭