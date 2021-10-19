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收斂水縮毛孔？皮膚科醫師曝「10大抗痘誤區」小心痘痘更嚴重！

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▲▼ 醫師曝10大抗痘誤區 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想要改善痘痘狀況，先避開錯誤抗痘保養。（圖／翻攝IG@yubi_190、@04_j.a）

記者張毓容／台北報導　

不少人都有粉刺、痘痘困擾，為了減少痘痘，許多痘痘肌人都努力清潔、控油，做好各種保養，但錯誤的「抗痘方式」不僅對改善痘痘無效，甚至會造成肌膚受損，反而使痘痘狀況更嚴重。知名皮膚科醫師廖苑利就指出許多人常犯的10大NG錯誤，快來看看你是不是都中了？

NG 1：每天卸妝

怕粉刺阻塞毛孔或有髒污殘留，就每天卸妝，會造成清潔過度，造成肌膚負擔，使肌膚變得脆弱。

▲▼ 醫師曝10大抗痘誤區 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲洗臉水溫要用接近體溫的溫水。（圖／翻攝IG@ahc.official）

NG 2：用熱水洗臉

有些人習慣用熱水洗臉，感覺洗得比較乾淨，但水溫過高會帶走過多肌膚天然油脂，可能損害肌膚屏障，讓痘痘發炎狀況更嚴重，應使用接近體溫的溫涼水就好。

NG 3：亂用「收斂水」收縮毛孔

試圖用化妝水或收斂水收縮毛孔，會使肌膚更乾，且其中所含的酒精成分，會對正在使用痘痘藥膏的肌膚造成過度刺激。

NG 4：用厚重彩妝遮痘疤

有些底妝易有致痘性，若經常用厚重妝容遮掩痘疤，可能反而使得痘痘情況惡化。

▲▼ 醫師曝10大抗痘誤區 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲彩妝品的防曬力不足，建議還是要先做好防曬。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

NG 5：用隔離霜取代防曬乳

帶有防曬效果的彩妝品不能取代防曬乳，其防曬係數不足，曬了太陽後會讓痘痘更紅，產生紅色甚至黑色色素沈澱。

NG 6：不當去角質

不當去角質、使用磨砂產品或做臉，容易造成肌膚受損，甚至讓發炎中的痘痘留下疤痕。

NG 7：只控油不保濕

很多人長痘只知道要控油，但一味的控油不補水／油，並不能解決根本問題，反而會越控越油，但又缺水，出現油皮屏障受損情況。

▲▼ 醫師曝10大抗痘誤區 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲過度敷面膜會造成肌膚負擔，適度即可。（圖／翻攝IG@ahc.official）

NG 8：每天敷面膜

不管是補水型、營養型或清潔類面膜，切勿過度使用，小心適得其反。過多的水分及營養會使角質層細胞間隙擴大，滋生細菌，造成水合性皮膚炎，反而可能使痘痘變更多。

NG 9：常用手摸臉或擠痘痘

手部細菌較多，喜歡用手摸臉或擠壓痘痘，容易造成二次細菌感染，甚至擴大發炎範圍。

NG 10：時常熬夜

熬夜晚睡，會促進腎上腺素的分泌，使得皮脂分泌變得更旺盛，進而加重痘痘情況。

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 痘痘肌, 抗痘 , 錯誤, NG, 誤區, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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