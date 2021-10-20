UNIQLO驚喜預告「＋J」秋冬即將登場！　粉絲敲碗定價能調低

記者王則絲／台北報導

UNIQLO近日話題一波波，不給大家喘息的機會，近日又於官方IG上驚喜預告，全球賣翻的「＋J」系列全新秋冬作品即將登場！目前僅釋出一張形象照，圖中女子穿著高領毛衣與黑色外套，看來是＋J一貫的簡約作風無誤，而確切發售日則尚未公布，依照去年的時程，大約會在11中旬前正式開賣，有興趣的粉絲們務必時刻關注未來消息。

UNIQLO「＋J」系列為與設計師Jil Sander合作打造的聯名系列，自去年秋冬回歸引起「＋J之亂」後，今年春夏再度合作，也獲得民眾熱烈的反應，而在進入換季之際，官方又宣佈「＋J」2022秋冬即將再度推出，雖然沒有承諾雙方會持續合作多久，但是照這情況看來，也許往後「＋J」系列，可能會與Theory、Ines de la Fressange⋯⋯等品牌一樣，成為UNIQLO常態的季節性聯名系列。

此消息一出，讓「＋J」系列的粉絲們超激動，紛紛在貼文底下留言支持：「我等不及了！」、「什麼時候能看Lookbook？」、「我最愛的系列！」同時也有民眾提出希望「＋J」系列改善的部分：「希望可以停止巨大的尺寸，之前的單品即使是XXS對我來說都太長。」許多人也表示希望這系列的定價可以調降一些。

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