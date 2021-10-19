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停止討好別人！你的不快樂都是因為「不夠愛自己」

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▲▼你的不快樂都是因為「不夠愛自己」 。（圖／Unsplash）

▲最該討好的人應該是你自己。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Amber

很多時候的不快樂，是因為你愛別人勝過於愛自己，愛自己雖說是老生常談，但把自己內心小孩顧好，才能快樂且有自信的去愛別人，如果你還不知道怎麼下手，以下7點請看仔細。

#認識自己

自己看自己總是看不清，試著跳脫出來客觀看待自己，你清楚自己具備什麼長處、能力，優缺點，你更能用筆條列式一一記下來，你會更清楚自己。

▲▼你的不快樂都是因為「不夠愛自己」 。（圖／Unsplash）

#接納自己

把自己的優點和缺點都當作是自己的特點，對自己不滿意的特點可以努力改變，若是不能改變，可以藉著改變環境來減少特點對我們的影響。

#停止討好別人

你不可能要每個人都喜歡你，別為了討好去迎合別人，應該好好關注自己的內心，別人的想法並不重要，學習拒絕別人不合理的要求，跨出這步你將發現，不委屈自己才是真諦。

▲▼你的不快樂都是因為「不夠愛自己」 。（圖／Unsplash）

#不要沉溺過去

失戀也好、失業也罷，將心態沉溺在過去，只會讓自己更不快樂，走過壞的，總會迎接光明，每天把自己日子過好，只要不停滯不前，就是一種進步。

#擺脫不舒服的人事物

快點遠離那些讓你難受的事情，把自己留在原地只是增添痛苦，舊的不去，新的又怎麼會來，徹底告別才能迎接美好的未來。

▲▼你的不快樂都是因為「不夠愛自己」 。（圖／Unsplash）

#照顧好自己

把照顧別人的心力拿來照顧自己，每天準時吃飯，睡眠充足，讓生活規律健康，從基本把自己顧好，才有餘力去享受周遭的風景。

#不要苛責自己

這世界上每個人都會犯錯，也沒有人能讓所有人滿意，做錯了事情沒關係，勇敢爬起來，下一次絕對要做好，不要再在同個地方跌倒。

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關鍵字：

愛自己, 方式, 心靈

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