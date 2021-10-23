超容易「暈船」的戀愛腦星座TOP3　雙魚無懸念奪冠、天蠍意外入榜

編輯／JJ 圖／翻攝自TVN、JTBC

時下年輕人們常用「暈船」來形容，在遇到一個好感對象時，不管對方意願如何，自己就一股腦的陷入戀愛幻想中無法自拔，「最容易暈船的星座排行」便成了網友們的討論話題，其中雙魚無懸念奪冠，許多當事人都跳出來自首，不過大家認為不會輕易愛上人的天蠍座，竟也意外入榜了！

TOP3：射手

射手座在社交上是頂尖好手，跟大家都很好，表面上好像能將自己與每個人的距離都拿捏得宜，但其實射手非常禁不起誘惑，只要一點小刺激，常在一個剎那突然就心動了，在連自己都還沒發現之前就已陷入，此星座網友也承認：「射手超級會暈」、「很快、很突然就暈船，但也可以一秒不暈。」

TOP2：天蠍

天蠍座是非常敢愛敢恨的個性，雖然很多人對天蠍的印象是不會輕易愛上一個人，但其實單純暈船是很容易的，有網友就自首：「天蠍的暈船是對方幫自己剪塊橡皮擦就可以了。」不過缺乏安全感的天蠍座不會表現得太明顯，「我都偷偷暈 ，不會表現出來。」

TOP1：雙魚

「最容易暈船的星座」其中有關雙魚座的評論最多，無懸念直接奪冠，因為雙魚座就是個浪漫使然的「戀愛腦」個性，情感氾濫的雙魚絕對是容易暈船第一名，只要有好感就會陷入，不斷付出、不斷包容只願讓對方也喜歡自己，許多雙魚都來坦誠：「雙魚+1」、「每次暈了都會被踢下船的雙魚」、「我太陽天蠍月亮雙魚，我都受不了我自己。」

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