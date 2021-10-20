fb ig video ETtoday search mobile

「愛你不是你對我好，而是你很好」，「3句箴言」教你擺脫戀愛腦

>

▲▼「3句箴言」教你擺脫戀愛腦。（圖／Unsplash）

▲談戀愛應該是件很愉悅的事情。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

許多女孩一談起戀愛，滿腦子就是對方，吃不下也睡不好，要知道戀愛是享受而不是受虐，動不動就「戀愛腦」上身，不僅容易丟了愛情，也會迷失自己，想要擺脫戀愛腦，從以下3點開始做起。

▲▼「3句箴言」教你擺脫戀愛腦。（圖／Unsplash）

#取悅自己，而不是討好戀愛

談戀愛的目的是什麼？不就是找一個喜歡的人，一起體驗生活圖個開心，如果戀愛總是患得患失，讓自己身陷泥沼，這不是自討苦吃嗎？擺脫戀愛腦的第一步就是把心態擺正，重視自己在戀愛中的真實感受，別怕為了失去而討好另一半，要知道每一段關係有開始就會有結束，能永遠陪著你的只有自己，自己的感受要放在第一位。

▲▼「3句箴言」教你擺脫戀愛腦。（圖／Unsplash）

#愛你不是你對我好，而是你很好

很多女生會和另一半在一起，只是因為對方對她非常好，在這邊要提醒女生，想追你所以對你好只是「低標」而已，千萬別把這個當作愛上他的原因，而是你心中明白「他很好」，像是各個方面符合你的條件，又或是哪裡特別吸引你，別傻傻因為對你好，就把心輕易交給對方。

▲▼「3句箴言」教你擺脫戀愛腦。（圖／Unsplash）

#不關閉所有的門，而是打開更多的門

不少人一談戀愛，朋友全都丟一邊，巴不得24小時和對方黏在一起，談個戀愛把自己的後路全斷了，即便是戀愛，你的生活依然要好好經營，把精力放在自己身上，多做些正能量的事情，他喜歡的是閃閃發光的你，而不是這樣把自己封閉在愛情中的你。

►停止討好別人！你的不快樂都是因為「不夠愛自己」

►中了2個快放生！男人「5個不愛妳表現」，不主動不拒絕超渣

關鍵字：

戀愛腦, 箴言, 戀愛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

最不懂浪漫「鋼鐵直男」3星座！　第一名冷場王憑實力單身

最不懂浪漫「鋼鐵直男」3星座！　第一名冷場王憑實力單身

裘莉「空中瑜伽」超強！高難度「懸空喝咖啡」網驚艷：太厲害

裘莉「空中瑜伽」超強！高難度「懸空喝咖啡」網驚艷：太厲害

劉詩詩「沖天炮」髮型美出新高度　生圖比畫報還優雅，果然氣質不得了！

劉詩詩「沖天炮」髮型美出新高度　生圖比畫報還優雅，果然氣質不得了！

停止討好別人！你的不快樂都是因為「不夠愛自己」 收斂水縮毛孔？皮膚科醫師曝「10大抗痘誤區」小心痘痘更嚴重！ 《新世紀福音戰士》聯名搶先看　明日香抱枕超欠買、初號機衛衣保證不撞衫 超過一半的人都做錯！5個「洗髮壞習慣」，讓髮質越洗越差 「甩人不眨眼」星座TOP5！第一名超狠，不管幾年感情說分就分 很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多 簡嫚書也瘋「陽明山新景點」！北臉外套新色「日曬玫瑰」很浪漫

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面