「愛你不是你對我好，而是你很好」，「3句箴言」教你擺脫戀愛腦

▲談戀愛應該是件很愉悅的事情。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

許多女孩一談起戀愛，滿腦子就是對方，吃不下也睡不好，要知道戀愛是享受而不是受虐，動不動就「戀愛腦」上身，不僅容易丟了愛情，也會迷失自己，想要擺脫戀愛腦，從以下3點開始做起。

#取悅自己，而不是討好戀愛

談戀愛的目的是什麼？不就是找一個喜歡的人，一起體驗生活圖個開心，如果戀愛總是患得患失，讓自己身陷泥沼，這不是自討苦吃嗎？擺脫戀愛腦的第一步就是把心態擺正，重視自己在戀愛中的真實感受，別怕為了失去而討好另一半，要知道每一段關係有開始就會有結束，能永遠陪著你的只有自己，自己的感受要放在第一位。

#愛你不是你對我好，而是你很好

很多女生會和另一半在一起，只是因為對方對她非常好，在這邊要提醒女生，想追你所以對你好只是「低標」而已，千萬別把這個當作愛上他的原因，而是你心中明白「他很好」，像是各個方面符合你的條件，又或是哪裡特別吸引你，別傻傻因為對你好，就把心輕易交給對方。

#不關閉所有的門，而是打開更多的門

不少人一談戀愛，朋友全都丟一邊，巴不得24小時和對方黏在一起，談個戀愛把自己的後路全斷了，即便是戀愛，你的生活依然要好好經營，把精力放在自己身上，多做些正能量的事情，他喜歡的是閃閃發光的你，而不是這樣把自己封閉在愛情中的你。

►停止討好別人！你的不快樂都是因為「不夠愛自己」

►中了2個快放生！男人「5個不愛妳表現」，不主動不拒絕超渣