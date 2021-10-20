Diptyque聖誕倒數月曆太豪華！限量冷杉蠟燭、爵夢淡香精、杜桑香膏都打包

▲今年剛登台的帕爾瑪之水也推出聖誕倒數月曆。

記者張毓容／台北報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

每到下半年，最讓美妝迷期盼的除了週年慶，就是各品牌的聖誕限定系列了，其中又以聖誕倒數月曆/日曆（Advent Calendar）最受關注，每年都被搶翻，像是高人氣香氛品牌diptyque和Acqua di Parma帕爾瑪之水都推出限定倒數月曆。diptyque大手筆收入12顆經典＋限量香氛蠟燭，連今年周年限定的爵夢淡香精也打包；而帕爾瑪之水除了放入全新耶誕星夜限定香氛蠟燭，還有多款台灣沒有販售的經典商品，香氛迷們快搶起來。

▲diptyque 2021聖誕限量月曆，NT$18,800。



深受文青、時尚人士喜愛的法國藝術香氛品牌diptyque，今年聖誕倒數月曆換上全新造型登場，猶如放大版珠寶匣的設計，以旋轉方式展開整個盒身，25格小抽屜中收藏著眾多經典人氣香氛，更包含著全新未上市的驚喜新品。

▲今年亮點超多，包含聖誕限量冷杉、爵夢淡香精、杜桑香膏都收入。



「2021聖誕限量月曆」中共有11顆35g小型香氛蠟燭，除了無花果、沉香、玫瑰、琥珀、墨西哥橙花等人氣香氛，還有首次推出迷你尺寸的聖誕限量「靛晶冬雪香氛蠟燭(Flocon)」，白麝香搭配含羞草的輕盈淨透香氣超迷人；而每年聖誕節必出的冷杉香氛蠟燭（70g）不僅換上新的聖誕包裝，也是全新的「墨翠冷杉」香氣。

另外還有8款隨身淡香水/淡香精（10ml），不僅有杜桑、青蕨、譚道、肌膚之華等經典人氣香氣，連今年周年限定的爵夢淡香精也有收入，再搭配一顆杜桑香膏正品、3款香氛身體保養和diptyque經典圖形打造的聖誕飾品，一次就能擁有超多經典、限量香氛，不收太可惜！

▲Acqua di Parma 2021聖誕限定倒數月曆，NT$18,000。



除了diptyque，今年下半年才正式登台的義大利香氛品牌Acqua di Parma帕爾瑪之水，也沒有錯過即將到來的聖誕佳節，引進Acqua di Parma X Emilio Pucci 2021耶誕限定聯名系列，也包含最受期待的聖誕倒數月曆。「2021聖誕限定倒數月曆」以帕爾瑪之水最具代表性的禮物帽盒為靈感，特別飾以Emilio Pucci經典漩渦式印花結合了帕爾瑪經典色，是專為聖誕系列的限定版本。

▲帕爾瑪之水2021聖誕倒數月曆僅有限量15組。



打開聖誕倒數月曆的帽盒裡面共有25扇小窗，其中珍藏了許多經典人氣香氛，包含阿瑪非無花果淡香水、高貴牡丹奢華護手霜、卡布里香橙身體乳和高貴木蘭髮香噴霧，還加入了格調系列的馥桂、沉香與白檀淡香精等隨身小香，還有多款台灣沒有販售的經典商品，像是專門供給高級旅店的克羅尼亞經典沐浴鹽、手工香氛皂。最讓人驚喜的是，其中更藏有今年聖誕聯名系列全新推出的「耶誕星夜限定香氛蠟燭70g」和百年經典的克羅尼亞香氛，超值得收藏！

Acqua di Parma X Emilio Pucci 聯名聖誕限定倒數月曆，全台數量超少，僅有限量15組，即日期開放販售，絕對是香氛控必收夢幻逸品。

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