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網瘋傳超準「雨天心理測驗」　從一個動作得知你有沒有「爆紅潛力」

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編輯 / Jhen　圖 / 翻攝IG@rainlessloveinagodlessland

在人人都是自媒體的時代，從IG、Youtube走紅早已不什麼稀奇事，近日網上有一項超火「雨天心理測驗」，透過下大雨的一個直覺動作，就能看出你有沒有「爆紅潛力」，以下超準測驗就一起來看看吧！

正在下暴雨時，你剛好沒有帶傘，但距離你要去的目的地只剩下一點點距離，你會怎麼做呢？

▲心理測驗 。（圖／翻攝IG）


A.淋雨直接衝過去
B.跟附近店家借一把傘
C.在旁邊等雨停了再走過去
D.乾脆就不去了

【解析】


【解析】


【解析】


A.淋雨直接衝過去

▲心理測驗 。（圖／翻攝IG）

你不會為自己設限，個性敢衝敢做、不優柔寡斷，也十分享受在完成工作後的成就感裡，所以是非常有爆紅機會的！

B.跟附近店家借一把傘

其實很多機運都是除了實力之外，還需要貴人幫助，而你真的是差一位貴人，就能直接橫跨爆紅門檻。

C.在旁邊等雨停了再走過去

▲心理測驗 。（圖／翻攝IG）

你是屬於活在自己世界的人，不在乎外界看你的眼光，紅了就紅了，不紅也沒關係，可以說是佛系經營自己。

D.乾脆就不去了

你個性比較內向，在很多場合中容易放不開自己，雖然有爆紅的條件，但別人看不見就沒意義了，適時的把自己呈現出來，才能抓住爆紅的機會！

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關鍵字：

心理測驗

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