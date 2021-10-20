fb ig video ETtoday search mobile

凱特王子妃紅吱吱穿搭甩土味　氣質百褶裙加分

>

▲▼ 凱特王子妃 。（圖/路透社）

▲凱特穿約8,700元紅色Polo Ralph Lauren高領衣搭約32,000元Christopher Kane百褶裙相當亮眼。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王子妃昨出席幫助毒品和酒精依賴者的The Forward Trust慈善組織舉辦的活動，她同時發表演講，呼籲大眾正視藥癮與毒癮的嚴重性，藉由多傾聽、多理解與多聯繫建立更快樂、健康的社會。不僅演講激勵人心，她的一身搶眼的紅色穿搭也受到矚目，時尚圈評論她與女王伊莉莎白二世一樣，都勇於挑戰亮色系服裝。

▲▼ 凱特王子妃 。（圖/路透社）

▲凱特與幫助毒品和酒精依賴者的The Forward Trust慈善組織工作人員討論。

一身紅的穿搭最怕俗氣，但凱特昨日的紅色穿搭流露優雅氣息，也凸顯她穠纖合度的好身材，上衣是約8,700元的Polo Ralph Lauren高領衣，約32,000元的百褶裙則出自英國設計師Christopher Kane的設計，細緻的裙子在行進間優雅擺動很吸睛，是秋冬值得投資的不敗單品。

▲▼DeMellier 。（圖／DeMellier官網）

▲凱特拎倫敦品牌DeMellier THE NANO MONTREAL包，約12,000元。（圖／翻攝DeMellier官網）

一般紅色裝扮可能會搭配黑色配件，但此次凱特選擇駝色作點綴，腳穿Ralph Lauren駝色高跟鞋，拎著倫敦品牌DeMellier約12,000元的THE NANO MONTREAL手提包，她鮮少使用國際一線精品品牌的名牌包，偏愛輪廓簡約、小資女也能負擔的英國品牌。

►凱特王子妃塞進10年前禮服不費力　希臘女神裝美翻

►凱特王子妃拉下洋裝拉鍊秒變外套　高明舊衣重穿巧搭卡地亞錶

關鍵字：

凱特王子妃

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

萬寶龍黑色潮包特殊Logo含深意　從皮革到搭扣製作都環保

萬寶龍黑色潮包特殊Logo含深意　從皮革到搭扣製作都環保

「少女時代」Tiffany露上癮　Zara外套不穿好亮香肩

「少女時代」Tiffany露上癮　Zara外套不穿好亮香肩

Oris青銅飛行錶帥氣登場　錶帶源自飛機安全帶

Oris青銅飛行錶帥氣登場　錶帶源自飛機安全帶

LV小花鑽石耳釘不到10萬可入手　搭個性耳骨夾絕配 凱特王子妃塞進10年前禮服不費力　希臘女神裝美翻 郭書瑤一個側身滑出事業線　火辣又可愛被讚爆 雷達、Zenith獨一無二粉紅錶獻愛　義賣助乳癌防治 IWC集合玩具夢想　飛行錶加玩具車套組好誘人 教育部長蔣偉寧：打工度假不要只為賺錢 「錶王」唯一錶款、常玉近億元起標名畫現蹤　誘藏家「出門逛逛」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面