凱特王子妃紅吱吱穿搭甩土味　氣質百褶裙加分

▲凱特穿約8,700元紅色Polo Ralph Lauren高領衣搭約32,000元Christopher Kane百褶裙相當亮眼。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王子妃昨出席幫助毒品和酒精依賴者的The Forward Trust慈善組織舉辦的活動，她同時發表演講，呼籲大眾正視藥癮與毒癮的嚴重性，藉由多傾聽、多理解與多聯繫建立更快樂、健康的社會。不僅演講激勵人心，她的一身搶眼的紅色穿搭也受到矚目，時尚圈評論她與女王伊莉莎白二世一樣，都勇於挑戰亮色系服裝。

▲凱特與幫助毒品和酒精依賴者的The Forward Trust慈善組織工作人員討論。



一身紅的穿搭最怕俗氣，但凱特昨日的紅色穿搭流露優雅氣息，也凸顯她穠纖合度的好身材，上衣是約8,700元的Polo Ralph Lauren高領衣，約32,000元的百褶裙則出自英國設計師Christopher Kane的設計，細緻的裙子在行進間優雅擺動很吸睛，是秋冬值得投資的不敗單品。

▲凱特拎倫敦品牌DeMellier THE NANO MONTREAL包，約12,000元。（圖／翻攝DeMellier官網）

一般紅色裝扮可能會搭配黑色配件，但此次凱特選擇駝色作點綴，腳穿Ralph Lauren駝色高跟鞋，拎著倫敦品牌DeMellier約12,000元的THE NANO MONTREAL手提包，她鮮少使用國際一線精品品牌的名牌包，偏愛輪廓簡約、小資女也能負擔的英國品牌。

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