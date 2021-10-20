孫儷罕見火辣造型「暴露身材弱點」！　網：前胸貼後背

記者鮑璿安／台北報導

39歲大陸女星孫儷因《甄嬛傳》走紅，近來接下職場劇《理想之城》也創造高人氣，逆齡形象深入人心。日前她出席VALENTINO北京活動，以一身平口草綠色露肩裙裝亮相，少有的破尺度造型引發討論，但評價也相當兩極，有網友就指出：「身材缺點一覽無遺」。





▲孫儷一改保守形象，穿著平口裙裝亮相。（圖／品牌提供）

孫儷鮮少出席精品活動，過往都以比較優雅的造型亮相，這回突然穿著一套螢光綠平口裙裝現身，鮮艷色系立刻脫穎而出。她不改俐落短髮與清淡妝容，視線向下看，平口剪裁伴隨著蓬蓬袖滑落肩膀，傳遞出性感效果，如此破尺度的穿著在孫儷身上非常罕見，更直接登上微博熱搜排行榜。

▲網友認為孫儷身材單薄不適合該套造型。（圖／CFP）

因同場活動嘉賓眾多，除了孫儷之外，還有大陸超模何穗、新生代女星關曉彤，皆是修長美腿與纖腰美背齊發來勢洶洶，讓孫儷當天造型引發兩極評價。有網友認為，「直接暴露身材缺點」、「身材太單薄前胸貼後背了」，也有粉絲力挺表示，「娘娘39歲有這種狀態很好了」、「氣質還是有的」。

▲大陸超模何穗、新生代女星關曉彤 。（圖／品牌提供）

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