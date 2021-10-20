國際超模也穿這雙小CK！　「PRADA樂福鞋」平替款兩千元擁有

記者王則絲／台北報導

時尚圈一線超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）近日被捕捉到現身街頭，平時精品滿身的她，竟是踩著僅約兩千元台幣的「厚底樂福鞋」出席派對，其實這雙正是來自女孩們最愛的CHARLES & KEITH！時髦程度不輸大牌，可說是時下爆紅的「PRADA樂福鞋」的平價替代款。

▲吉吉哈蒂德腳踩平價小CK樂福鞋，不輸精品時髦感。（圖／品牌提供）



吉吉哈蒂德在去年生下女兒後，火速恢復身材，並隨著疫情逐漸解禁、明朗，今年也正式回歸時裝週伸展台。近日吉吉哈蒂德前往參加妹妹貝拉哈蒂德（Bella Hadid）生日派對，穿著灰色連身褲裝、披上巨大版型的皮革大衣，一派休閒打扮下以一雙厚底樂福鞋收尾，而她腳上的樂福鞋其實並不是什麼上萬精品，而是來自平價「小CK」的秋冬新款「厚底德比鞋」。

▲CHARLES & KEITH多層次厚底德比鞋，NT＄2,290。（圖／品牌提供）



除了吉吉哈蒂徳穿著的黑色款式，同款「厚底德比鞋」還有推出奶油白色，採鋸齒鞋底、寬鞋頭設計，雖是復古款式卻是向著前衛邁進，時髦度絲毫不輸大牌。另外一款「Perline車線厚底樂福鞋」也是小CK本季的焦點鞋款，兩雙外型都與近期熱賣的「PRADA樂福鞋」頗為相似，但是僅需要兩千多元就能入手，是適合小資女孩們入手的平價替代款。

▲CHARLES & KEITH Perline 車線厚底樂福鞋，NT＄2,290。（圖／品牌提供）



▲超熱賣 PRADA樂福鞋。



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