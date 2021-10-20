星巴克萬聖節「紫薯星冰樂」顏色好美　撒上彩色糖粒網呼：令人興奮

編輯／Emily 圖／翻攝自starbucks.co.jp、IG@starbucks_j、@m.sae2206

萬聖節即將到來，日本星巴克特別配合節日，推出一款限量的「萬聖節紫薯星冰樂」，以先前曾大受好評的烤紅薯星冰樂為基底，加入巧克力元素和充滿萬聖節風格的裝飾，從視覺上就超吸睛，更讓人好奇烤紅薯加巧克力，會是什麼神秘滋味。

日本星巴克的「萬聖節紫薯星冰樂」充滿節日趣味，在烤紅薯星冰樂中添加巧克力粉，調配出不可思議的新口味，並倒入紫薯醬汁增添風味，底部還放了切塊紅薯，讓口感更豐富。飲品上方擠了滿滿的鮮奶油，再淋上亮紫色紫薯醬以及鮮黃蜜地瓜醬，繽紛色彩好吸引人。

在萬聖節期間，也推出了限定的「彩色糖粒」，可以買一包幫「萬聖節紫薯星冰樂」加料，橘、黃、粉紅色小糖粒撒在上面顏值更升級，吃進口中會有劈哩啪啦的爆裂口感，網友表示「整杯看起來好歡樂」、「劈啪聲令人興奮」、「我對味道很好奇」、「紫薯醬看起來很好吃」、「看起來很神奇」。

飲品還可以搭配「萬聖節甜甜圈」一起享用，甜甜圈麵包體是黑色，上面裹了一層紫色糖霜，也同樣撒上「彩色糖粒」。

另外，日本的Mister Donut也配合萬聖節推出一系列限定商品，將甜甜圈裝飾成充滿萬聖節風格的造型。其中一款是「黑貓甜甜圈」，整顆是巧克力口味，並用巧克力片和糖霜畫出貓耳和五官，可愛模樣讓人捨不得吃，還有裹滿粉紅色糖霜的款式，看起來就像被粉色繃帶團團包住的小怪物。

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