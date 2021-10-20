豪門新娘都愛長袖白紗！　世界前首富千金訂製蕾絲嫁衣美翻

▲比爾蓋茲長女珍妮佛（左）穿著Vera Wang婚紗，開心牽著老公Nayel Nassar進場。（圖／翻攝jenniferkgates IG）

記者陳雅韻／台北報導

上周末在美洲與歐洲各有一場曾是世界首富嫁女與娶媳的豪門婚禮，美國場為微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）長女珍妮佛出閣，在義大利威尼斯舉辦的盛大婚禮則是LVMH集團老闆Bernard Arnault的二公子、Tiffany & Co.副總裁Alexandre Arnault迎娶配件設計師Geraldine Guyot，兩位豪門新娘不約而同都選擇長袖搭配A Line剪裁白紗，典雅婚紗點出流行趨勢。

▲Vera Wang運用法國蕾絲為珍妮佛蓋茲打造象牙白色的A Line長袖婚紗。（圖／翻攝verawanggang IG）



▲珍妮佛蓋茲於婚宴開舞所穿的方形領口蕾絲禮服，也出自Vera Wang的設計。（圖／翻攝verawanggang IG）

比爾蓋茲的25歲長女珍妮佛與老公Nayel Nassar都是史丹佛大學畢業生，珍妮佛繼續在醫學院深造並經營馬場，老公則是馬術職業選手，兩人交往4年在自家馬場舉辦盛大婚禮，珍妮佛在大婚之日穿上「婚紗女王」Vera Wang操刀設計的象牙白婚紗，長袖上身為法國頂級蕾絲搭配紗裙與長頭紗，風格浪漫，而晚宴她則換上Vera Wang方形領剪裁的蕾絲禮開舞，透膚長裙讓美腿若隱若現，小露性感。

▲LVMH集團二公子Alexandre Arnault（左）於威尼斯迎娶配件設計師Geraldine Guyot，小花童的棕色腰帶與外套與新郎領帶顏色相呼應。（圖／翻攝alexandrearnault IG）





▲Alexandre Arnault與妻子Geraldine Guyot開心擁吻。（圖／翻攝alexandrearnault IG）



LVMH集團二公子Alexandre Arnault則選在威尼斯舉辦婚禮，當天巨星雲集，包括網球名將費德勒、流行樂巨星碧昂絲與老公Jay-Z等名流都盛裝出席，不過焦點還是落在自創配件品牌D’Estree的新娘Geraldine Guyot身上，6月時小倆口在巴黎教堂已舉辦小而美的婚禮，當時她穿風格較輕鬆的Loewe白紗，但這回威尼斯婚禮處處顯露豪門派頭，她的白紗也顯得端莊隆重，為高領立體葉形圖紋裝飾的長袖緞面裙設計，伴娘與小花童則身穿棕色禮服或繫上棕色腰帶，巧妙呼應新郎的領帶顏色。