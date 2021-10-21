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日本推「機票扭蛋」讓命運決定去哪玩！隨機飛13個地點只要台幣1200

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@mabo300_again、@R_yamariku、@baru_san12345

日本是扭蛋大國，從扭蛋機裡扭出稀奇古怪的小物已經不夠看，最近就有一款「機票扭蛋」在日本爆紅，打開來竟然裝了前往隨機目的地的機票，就從扭蛋機所在地區的機場出發，除了獎品物超所值，還可以體驗讓手氣決定旅遊地點的刺激感，聽起來實在是太心動了，超級想試看看。

▲機票扭蛋。（圖／翻攝自twitter@R_yamariku）

「機票扭蛋」是由日本的樂桃航空所推出，扭蛋機設置在大阪心齋橋，只要投入5,000日幣（約台幣1,218元），就能得到一顆粉紫色扭蛋，打開來會有從大阪關西機場出發，前往日本國內13個地點的機票兌換券。像twitter的網友就抽到石垣島、鹿兒島等度假勝地，把旅行地點交由命運隨機決定，真的緊張又興奮，還有種莫名的浪漫。

▲機票扭蛋。（圖／翻攝自twitter@R_yamariku）

▲機票扭蛋。（圖／翻攝自twitter@R_yamariku）

「機票扭蛋」受到好評後，除了大阪，也在東京澀谷新設置一台扭蛋機，會從東京的成田機場出發，前往11個不同地方。目前販售的機票兌換券都是單人單程票，要在2022年3月底前使用才可以，要利用它旅遊記得多注意規則，近期在當地或有機會去日本，真的好想試試手氣啊！

▲機票扭蛋。（圖／翻攝自twitter@R_yamariku）

日本之前也有一些搞怪的扭蛋機在網路上引起話題，有款「宅男扭蛋機」裡面居然裝了各種女孩的手寫信，還細心的摺成可愛形狀，打開後是用彩色原子筆寫的信件，內容都跟告白有關，肉麻字句讓人看了心癢癢。

▲機票扭蛋。（圖／翻攝自twitter@R_yamariku）

▲機票扭蛋。（圖／翻攝自twitter@R_yamariku）

還有一款「珍珠扭蛋機」也物超所值，只要1000日幣（約台幣元）就能扭到有附保證書和一年保固的珍珠飾品，如此便宜的價格會讓人質疑是假貨，但其實它是由特產珍珠的愛媛縣宇和海真珠株式會社所推出，這些珍珠都是不夠完美的淘汰品，但經過加工，單顆做成項鍊、耳環等飾品還是很漂亮。


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關鍵字：

機票, 扭蛋, 旅遊, 日本, 樂桃

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