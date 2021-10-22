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168cm怎麼穿好看？申敏兒夯劇穿搭範本　村姑襯衫「加一配件」就有氣質

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文／美人圈　圖／翻攝自tvN

當紅戲劇《海岸村恰恰恰》上線後，引發鄉民熱列討論，除了戲中與「洪班長」金宣虎的喜劇愛情故事，申敏兒一身穿搭也可以說是本劇一大亮點，今天幫大家整理了幾個申敏兒的穿搭重點：高大女生怎麼穿好看？襯衫、洋裝大戶顯身材比例！耳環也能點綴穿搭！

《海岸村恰恰恰》申敏兒穿搭重點1：袖子、領子增加細節不顯肩寬

大家在觀看《海岸村》時一定非常羨慕申敏兒的身材比例，身高168的她比例好穿什麼都好看，但身高高的女生，在穿搭上可能會有容易顯身材高大的困擾，如果適時的穿著一些在領子上稍有細節的衣服，會讓人把視覺重點放在脖子上，而不是肩膀。

▲申敏兒職場穿搭。（圖／美人圈）

在戲中申敏兒也常常選擇有公主袖或澎袖的衣服，這種在肩膀增加細節的衣服也很適合身高較高的女生，這類的衣服會把肩線做稍微裡面一點，加強在袖子比例，下方搭配牛仔褲或寬褲，還能營造出上寬下窄的修身感。

▲申敏兒職場穿搭。（圖／美人圈）

▲申敏兒職場穿搭。（圖／美人圈）

《海岸村恰恰恰》申敏兒穿搭重點2：襯衫百搭不失誤

《海岸村恰恰恰》中申敏兒穿著大量的襯衫，根本是襯衫大戶吧！小編我在看劇時非常喜歡他的襯衫搭配，有時候是搭配裙子，有時候則是搭配五分短褲，或是窄身的白色色七分褲都非常有搭配感～

▲申敏兒職場穿搭。（圖／美人圈）

▲申敏兒職場穿搭。（圖／美人圈）

襯衫真的是萬年不敗單品，非常適合上班族，當一早不知道要穿什麼時，抓一件襯衫搭配一件下身就能出門，假日出遊時也能做選擇，搭配寬擺長裙就非常適合渡假了吧，襯衫還有很多不同搭配方式，無論是扣子全開當罩衫，或是綁在肩上都非常適合，穿搭新手一定要嘗試！

▲申敏兒職場穿搭。（圖／美人圈）

▲申敏兒職場穿搭。（圖／美人圈）

《海岸村恰恰恰》申敏兒穿搭重點3：長洋裝顯身材比例

「尹牙醫」在戲中也是一本活生生的洋裝圖鑑，無論是穿去上班，或是穿去與洪班長約會都可以一件搞定！在戲裡大量出現了花洋裝，大花配上亮色系的洋裝，顯氣質也顯白！戲裡出現的素色洋裝也不無聊，稍亮的粉色洋裝肩膀有大澎袖設計，看氣來很符合在職場很強勢的女強人尹牙醫～

▲申敏兒職場穿搭。（圖／美人圈）

小編也發現，申敏兒在戲中穿著的長洋裝都有做較高的腰身，穿上非常顯腿，整個比例都被拉長了，難怪在戲裡牙醫跟模特兒一樣穿起來洋裝每件都好看，雖然有身高優勢，但如果穿對衣服也能有相同效果！

▲申敏兒職場穿搭。（圖／美人圈）

《海岸村恰恰恰》申敏兒穿搭重點4：針織單品凸顯溫柔氣質

針織系列單品讓人有溫柔婉約的感覺，申敏兒在戲裡也穿著了不少針織系列單品，無論是長袖的排扣針織衫或是薄的透膚針織，氣質感油然而生，在幫金宣虎抹藥的這場戲也穿著針織衫，很有溫柔親切感。

▲申敏兒職場穿搭。（圖／美人圈）

▲申敏兒職場穿搭。（圖／美人圈）

不只穿在身上，申敏兒也將針織上衣披掛在肩上，這樣的搭配很有層次感，用不同材質的單品做搭配，但黃色針織配上白上衣，下半身選擇下半身選擇粉色寬褲，與公辰的清新夏日海岸風情相輔相成！

▲申敏兒職場穿搭。（圖／美人圈）

《海岸村恰恰恰》申敏兒穿搭重點5：同色系穿搭流暢感加倍

不只全身的素色洋裝，在《海岸村恰恰恰》中也出現很多上身與下身選擇同色系的搭配，不單只是同種顏色的穿著，還有選擇相同色域的服裝進行搭配，強調不同材質與細節之間的層次感。這套大紅色的同色系搭配，也是戲中一大亮點！上半身使用經典的紅色襯衫搭配紅色搭配紅色寬褲，看起來迷人又有個性～

▲申敏兒職場穿搭。（圖／美人圈）

▲申敏兒職場穿搭。（圖／美人圈）

在同色系搭配中，小編最喜歡的是這套淡粉襯衫配上酒紅色西裝褲，兩種顏色都是紅色系，將較淡的粉色紡紗襯衫放在上半身，下半身則是較穩重的酒紅色，帶一點桃、一點紫的酒紅色也不會給人很死板的感覺，再加上再加上紅色系的包款，展現俐落氣質，給人都市輕熟女形象，時尚又摩登！

▲申敏兒職場穿搭。（圖／美人圈）

《海岸村恰恰恰》申敏兒穿搭重點6：耳環點綴增亮點

不只服裝下功夫，申敏兒也會注意好耳環的搭配，劇中出現許多珍珠耳環以及圓形耳環，看來「尹醫生」也喜歡這種優雅氣質的耳飾，只要一件隨性襯衫加上一顆典雅珍珠耳飾，氣場加值，仙氣瞬間爆棚～

▲申敏兒職場穿搭。（圖／美人圈）

▲申敏兒職場穿搭。（圖／美人圈）

不只珍珠耳環，圓形耳環也很顯氣質，這種小小一個的圓形耳環很有氣質感，不過大、不誇張、不會搶走整體風采，很實搭，也達到點綴整體服裝感的效果，很適合現代女性日常做配戴～

▲申敏兒職場穿搭。（圖／美人圈）

▲申敏兒職場穿搭。（圖／美人圈）

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

申敏兒, 職場, 穿搭, 海岸村恰恰恰

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