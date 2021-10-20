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新光三越天母店週慶10／28開跑　五倍券滿1000送1000抵用券超划算

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▲新光三越,天母店,天母,週年慶,百貨。（圖／記者李薇攝）

▲新光三越天母店週年慶即將開跑。（圖／記者李薇攝）

記者李薇／台北報導

新光三越週年慶台北天母店將在10月28日登場，不但全館滿5000送500、化妝品滿2000送200，首四日數位券滿1000送1000元抵用券，實體券滿5000送電影票2張，等於搭配五倍券買最划算，新光三越也預估今年週年慶會有20%的成長。

新光三越天母店不同於不同於其他百貨型態，大部分都是天母地區的居民來消費，算是比較社區型的百貨型態，因此今年週年慶業者特別看好家庭客，像是家用品、電器、尤其是歐美系家電、大尺寸電視、機上盒、除濕機、空氣清淨機等，更是主要戰力。

不只是大型家電，看準年末換機潮，iPhone 13受到歡迎，新光三越也有充足的貨量，已經準備好給搶機的民眾。另外，在保養品部分，新光三越天母店著重在頂級保養品的銷售，像是眼霜、安瓶依舊是熱門單品，天然植萃香氛類別也是特別受到歡迎，將是主力品項。

針對貴賓卡App卡友禮，消費滿15萬元贈AMAZEN多功能電熱烤盤、消費滿35萬贈正負零空氣清淨機藍色一台、消費滿50萬就送最新的SWITCH OLED、消費滿100萬就直接送一台iPhone13 128g 一台，等於買越多越划算。

關鍵字：

新光三越, 天母店, 天母, 週年慶, 百貨

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