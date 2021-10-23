媲美飯店的「QQ枕」一個才200元　包覆、支撐都完美，可機洗太方便

文／C編

枕頭的彈力跟包覆度相當重要，要可以支撐脖子、恰到好處的軟度，才撐得上是好枕頭，「Her森森」推出「媚格德莉 可水洗抑菌彈力QQ枕4入」，7D中空纖維，蓬鬆高回彈，宛如飯店的枕頭一般舒服，讓你一覺好眠。

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一顆好的枕頭非常重要，因為會影響到睡眠品質，睡不好精神自然也差，還會導致全身痠痛、反應力遲緩，更是有機會導致頭暈、頭痛、血壓升高等等的狀況，而且睡飽飽代謝也會好，身體自然輕盈。

「Her森森」推薦媚格德莉可水洗抑菌彈力QQ枕，採用7D中空纖維，使其擁有高度蓬鬆、高度回彈的特性，可以讓枕頭長久維持在飽滿狀態，柔軟貼合頭部曲線、包覆性強，纖維可以迅速緩衝，一躺就能感受到壓力釋放，打造出完美的支撐度。

不只是擁有7D中空纖維，蓬鬆高彈力的設計可以整顆丟下洗衣機機洗或是水洗，長時間保持枕頭乾淨清爽，針距加密車線處線距加密，洗滌不易破裂，另外，採用壓花表布，柔軟舒適高透氣，更易入睡，且有最佳睡眠品質。

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「Her森森」推出「媚格德莉可水洗抑菌彈力QQ枕」4入，原價9120元、特價799元，相當於一顆只要200元左右，超級划算，不但可以讓人睡好覺，更是可以提升工作效益，這個投資絕對值得。