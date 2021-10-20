TOM FORD「Lost Cherry」氣墊美到讓人屏息　絲絨般的紅艷讓人離不開眼

記者李薇／綜合報導

彩妝總是會推出很多限量的單品，每次上市總吸引許多目光，精品彩妝TOM FORD最近就在南韓亮相出一系列的照片，只見旗下的氣墊粉餅換上紅色鏡面的新裝，命名為「Lost Cherry」系列，整套彩妝單品都是用紅色來呈現，非常美麗！

▲TOM FORD超美的限量系列。（圖／ryeo.mi IG）



TOM FORD這次推出的「Lost Cherry」系列，以櫻桃般的紅色作為全新設計的包裝，最受到注目的就是這次也推出了新的氣墊粉餅盒，同樣以紅色鏡面搭配金色字樣作為設計，看起來既奢華又浪漫，完全狙擊了所有少女的心。

▲連唇膏顏色都超級美。（圖／ryeo.mi IG）



Lost Cherry系列這次還推出了一支唇膏和四色眼影盤，唇膏顏色是充滿純慾感的櫻桃紅，不管是單擦或是疊上都可以呈現出紅潤自然的唇色效果；另外經典的四色眼影盤則是以玫瑰木棕調為主，可以展現出優雅大氣的紅棕感眼妝。

▲Lost Cherry系列彩妝香氛。（圖／ryeo.mi IG）



除了TOM FORD令人驚艷，這次Dior在聖誕節推出的全新彩妝系列，也受到歡迎，其中，經典的五色眼影盤完美展現位於蒙田大道30號的知名迪奧之家歷史外牆，設計出眼影盤的花紋，看起來古老又經典，棕色調盤「#739 蒙田灰韻」與杏色盤「#469 暗棕詩篇」都可以打造出細緻自然的眼妝效果。

▲DIOR全新的聖誕節迪奧藍星唇膏金緻珠寶盒。（圖／品牌提供）



另外，Dior每年聖誕節大家最期待的迪奧藍星唇膏金緻珠寶盒，在今年也用珠寶盒以復古風格重新設計，向蒙田大道30號迪奧之家的過往時光致敬，裡面是一支藍星唇膏搭配3支替換組合，絕美的金色珠寶盒可以當作手拿包或是斜跨包使用，非常漂亮又優雅。

▲DIOR經典五色眼影盤。（圖／品牌提供）

