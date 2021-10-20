何潤東「在家比較小女人」　想和老婆戴對錶怕被打槍

▲何潤東熱愛收藏腕錶，喜好風格多年不變。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

以飛行錶著稱的法國品牌Bell & Ross（柏萊士），旗下都會感的BR 05系列首次推出GMT兩地時間腕錶，今邀請身兼演員與導演身分的何潤東公開示範，他認為「錶就是個人名片」，像此款鍊帶錶能伴他登紅毯，而橡膠帶錶款就能在導戲時佩戴，問及是否想與老婆Peggy一起戴對錶？他妙答：「我當然好，但她比較有個性一點，要看她想不想，恩愛就好啦！」是否是他想戴的成分多一些？他招認「在家我比較小女人」。

▲何潤東穿西裝搭配Bell & Ross BR 05系列GMT腕錶。（圖／記者周宸亘攝）

何潤東收藏腕錶多年，喜好未曾改變，偏愛風格大器、具功能性且一目了然的錶款，他曾送過老婆腕錶但被嫌棄，於是成為他的新錶，他開玩笑說以後送禮耍「心機」，都買自己愛的東西即可。夫妻倆結婚多年，再度被媒體問起生小孩進度，他雙手一攤說已被問到沒藉口了，依然是老話一句「順其自然」。

▲何潤東希望能與老婆一起戴對錶。（圖／記者周宸亘攝）

今何潤東所戴的Bell & Ross BR 05 GMT腕錶，為男、女都能駕馭的錶徑41mm尺寸，黑色面盤與白色Super-LumiNova®夜光大數字、大時標及指針對比強烈，兩地時間由紅色箭頭指針指示，清晰易辨。

▲Bell & Ross BR 05系列今年推出首款GMT兩地時間腕錶，175,000元。（圖／Bell & Ross提供）

寶格麗（BVLGARI）今年也為旅人打造Octo Roma Worldtimer世界時區錶，裝載全新自製機芯，面盤外緣是一個顯示 24 座參考城市、另一個則是 24 小時刻度的雙轉盤，透過錶冠調校功能，先將所選時區的城市定位在 12時位置，再將時針和分針調整至所選時區的正確時間，並確保 24小時刻度標示對應選擇的時區，即可精確掌握世界時間。

▲寶格麗Octo Roma Worldtimer世界時區腕錶精鋼款，261,500元。（圖／寶格麗提供）

►風・Luxury／綠面女錶太火紅 Melody入手18萬勞力士

►IWC集合玩具夢想 飛行錶加玩具車套組好誘人

