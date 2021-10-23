10款「彩虹小物」挺平權！玻璃飾品架、半透明傘色澤美得驚人

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供

第19屆的臺灣同志遊行即將來臨！國內、外設計品牌也推出各式各樣的商品一起共襄盛舉，這裡就精選10款漂亮又實用的「彩虹小物」，讓你用鮮豔色彩妝點生活，也能一起支持性別平權。

1.Departure：D-Strap【彩虹】客製化手機帶

香港品牌Departure推出的手機帶是軟綿綿的彈性布料，能讓手機牢牢靠在你的掌心，滑手機時安穩舒適、不怕掉落，裝入AirPods則變身手機支架，為了響應同志遊行，可以印上可愛的彩虹LOVE圖案。

2.Happy Glass Caprice：淨透彩虹擺飾品

日本品牌Happy Glass Caprice推出的淨透彩虹擺飾品非常精緻，由多種顏色組成，經過光線折射會有不同的光芒，擺著當裝飾品非常唯美，還能滴入芳香精油讓它散發香氣，或是當成筷架、迷你飾品架等等。

3.B-unique：彩虹迷你小包

泰國設計品牌B-unique的迷你小包以各種鮮豔的珠子串成，小巧尺寸斜背在身上非常有時尚感，能替穿搭增添亮點。

4.台灣的一百種聲活100 Sounds of Taiwan：聲音明信片

這系列明信片有各種充滿台灣特色的圖案，購買後有5%營收捐給公益單位「社團法人臺灣彩虹行動公民協會」，一起支持性別平權。

5.Hearties無麩質零食石頭棉花糖專賣：彩色石頭棉花糖

Hearties的彩色石頭棉花糖同樣有5%營收支持性別平權，棉花糖以真空乾燥法製作，吃起來甜而不膩，又有QQ脆脆的特殊口感，繽紛色彩加入飲品、點心之中，看了心情瞬間愉悅。

6.CANDLE SWEET：彩虹蠟燭加火柴特別福袋

彩虹蠟燭以大豆蠟加天然色粉混合而成，七彩顏色象徵著「Love is love」，除了打造視覺和嗅覺上的美好體驗，也希望能藉此帶給大家力量。

7.琺瑯藝術街&Enamelstreet：彩色格紋6吋彩繪琺瑯盤

彩色琺瑯盤上面用八種冷、暖色調交錯出繽紛感，營造如馬戲團和羅馬教堂玻璃牆一般的氛圍，拿來裝餐點賞心悅目，能替生活增添不同的氣息。

8.NewUrbanMale精子牌：台灣國際酷兒影展周邊-Tshirt

台灣國際酷兒影展推出了周邊Tshirt，以白色為底，上面印有五顏六色的童趣圖案，穿起來簡單有型，男、女都適合。

9.雨之情/雨之戀：韓版夢幻透明彩虹直自動傘-2入組

雨季來臨就來撐一把韓版透明彩虹傘！淺淺的彩虹色澤看起來夢幻度破表，讓你在雨中成為吸引人的焦點，也能一掃壞天氣的陰霾。

10.台北大直英迪格酒店：繽紛馬卡龍

台北大直英迪格酒店的T.R Bar & Kitche推出期間限定的繽紛馬卡龍，用彩虹顏色甜點一起響應台灣同志驕傲月，每一種顏色都是不同的口味，有覆盆子、柑橘、抹茶等多種選擇，部分收益也捐贈支持性別平權。

►找回生活儀式感！6款「森林系香氛」聞一聞宛如置身森林秘境

►12樣小物讓你一秒穿越到「日本咖啡廳」 在家來場懷舊午茶