沒人不認識它！「化妝神器」永和三美人即將回歸　便宜好用PTT鄉民準備搶爆

記者李薇／台北報導

每個月都會有厲害的美妝產品上市，到底哪些可以買，《ET FASHION》幫你親自試用排雷找出好用的單品，在這篇推薦給你，不管是想要上妝或是保養，都可以在這篇裡面挖到好物，絕對要親自買來試試看！

1.碧麗妃 晶萃沁妍多效水精華

標榜只要一瓶就可以完成今日保養的「懶人保養」系列，雖說是懶人保養，但成分卻一點都不單純，裡面添加了3大保濕成分，可以幫助肌膚鎖水保濕，秋冬使用起來剛剛好，完全不會覺得無法吸收，清爽的水精華也可以迅速滲透到肌膚底層，打造完美的潤澤肌。

2.永和三美人 專業化妝海綿

台灣經典老牌「永和三美人」只要一聽見，沒有人不知道它的名號，因為它以專業化妝海綿起家，不僅便宜，扎實的質地更是好用到不行，最近台灣旅英新銳服裝設計師「黃薇 Jamie Wei Huang」合作，推出限定包裝，一次就可以收集到四款專業化妝海綿，絕對是資深美妝版鄉民必收款。

3.DR.WU 海洋雙膠原蛋白胜肽粉

不僅臉部保養要做足，內在的補充也很重要，DR.WU全新推出海洋雙膠原蛋白胜肽粉，採用日本專利PO·OG膠原蛋白胜肽，與法國專利小分子膠原蛋白胜肽Naticol，吃起來不但可以幫助肌膚補充膠原蛋白，而且完全沒有腥臭味，只有香甜的牛奶香，非常適合第一次吃的人迅速上手。

4.Dr. May 超級玻尿酸B5保濕精華

裡面成份主要是大小分子玻尿酸、維他命B5、FRSAB自由酚、蘋果肌活因子、六胜肽等，清爽的質地一抹到肌膚就迅速被吸收，輕透的質地一抹就在肌膚化開，其成分單純不容易引起敏感，但又可以幫助肌膚迅速保濕補水。