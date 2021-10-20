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到Ralph Lauren家喝下午茶！頂級紫標來台「小熊穿西裝」巨萌

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▲美國品牌RALPH LAUREN再度引進2021年紫標與女裝Collection秋冬新品來台。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

美國品牌RALPH LAUREN（RL）旗下系列眾多，其中又以頂級的紫標（Purple Label）以質感風格風靡眾多名人，繼去年（2020年）首度來台販售後，此次再度引進2021年紫標與女裝Collection秋冬新品，經典的Polo小熊上衣變身西裝圖案超俏皮，民眾若預約鑑賞成功，還能吃到特製的聯名下午茶，必須衝一波！

▲▼RL 。（圖／品牌提供）

▲RALPH LAUREN頂級的紫標系列 。（圖／品牌提供）

RALPH LAUREN頂級的紫標系列曾受到韓星孔劉、金宇彬等人演繹，細緻做工擁有大批死忠粉，去年首度以Purple Label 和 Collection快閃形式來台販售迴響熱絡，於是今年秋冬選在台北光點打造頂級紫標男女裝秋冬新品鑑賞會，以「走入設計師RALPH LAUREN的家」為溫馨靈感，讓民眾能夠採用預約製現場欣賞服飾。

▲▼RL 。（圖／品牌提供）

▲男裝羊毛大衣。（圖／品牌提供）

本季紫標服飾分為三個系列：獵遊、​​石丘和印威內斯，秉持休閒奢華風，例如以真絲混紡面料打造的Polo衫；羊毛和駱駝毛混紡製成的西裝外套，不僅保暖版型也很硬挺輕巧，招牌小熊則換上西裝造型一躍而上毛衣，為正式中注入活潑氣息。

▲▼RL 。（圖／品牌提供）

▲▼RL 。（圖／品牌提供）

▲▼RL 。（圖／品牌提供）

▲頂級系列女裝Collection部分連同紫標一同展示，秋冬以獵遊（Safari）為主題 。（圖／品牌提供）

頂級系列女裝Collection部分，秋冬以獵遊（Safari）為主題，色調運用秋冬大地色、褐色打造溫暖氛圍，重點單品有蛇紋印花的夾克與襯衫，營造完美修長比例，鮮明的蟒蛇紋結合不同材質的拼貼設計，由於是手工打造，以串珠縫製出壁虎圖騰，因此每件效果都不同。當然，最受歡迎的小熊毛衣迎來了亞太地區獨家款式，小熊圖騰貼飾一口氣加入羊毛法蘭絨、羊羔絨，創造辨識度。

本季還新增Wellington包款，以訂製的馬鐙（Stirrup）金屬件為特色，柔中帶剛的輪廓很有個性；以Ralph Lauren先生妻子所命名設計的「Ricky包」，則進化成柔軟的小牛皮質感同樣是必敗款式。

▲▼RL 。（圖／品牌提供）

▲10月21日至10月26日預約成功享有Ralph Lauren與甜點店羊毛與花所推出的獨家限定雙人聯名下午茶。（圖／品牌提供）

關鍵字：

RALPH LAUREN, RL紫標, Purple Label, Polo, 光點

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