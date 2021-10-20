香港前女首富露上千萬「橘盒牆」　全是愛馬仕珍稀包、貼照避拿錯

▲身穿香奈兒上衣的甘比（中），與好友鍾楚紅（左）、鄭秀文開心聚會。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）



記者陳雅韻／台北報導

從娛樂記者、搖身一變成為香港富商劉鑾雄夫人的甘比（陳凱韻），曾一度是香港女首富，雖然今年跌下寶座，但媒體推估依然有高達約2510億元身家，她平日露面以參加慈善活動為主，但身上行頭不簡單，清一色都是香奈兒（CHANEL）服裝搭愛馬仕（Hermes）包，近日她曬香奈兒熱門的「N°5百年至臻倒數日曆」，竟然露出一整面愛馬仕橘盒牆，價值至少上千萬元。

▲甘比開箱香奈兒CHANEL N°5百年至臻倒數日曆。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）





▲甘比秀香奈兒N°5百年至臻倒數日曆，洩露背後一整面愛馬仕橘盒牆與珍罕包款。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）



甘比本意是想秀香奈兒首度推出的聖誕倒數日例，但背景的「橘盒牆」實在太搶眼，是由一個個愛馬仕橘盒堆起，每個盒外依稀可見內裝包款的照片與簡述，可見她收藏的包款規模驚人，她藉由井然有序的收納方法，才能有效率拿對適合的包款與服裝搭配，背景還有一個極為珍罕的喜馬拉雅尼羅鱷魚皮為上蓋的Constance包。

▲CHANEL N°5百年至臻倒數日曆內含指甲油、香水、唇膏等，24,500元。

香奈兒是甘比的另一心頭好，無論是參與公益活動，或與姊妹淘鍾楚紅、鄭秀文聚會，都穿香奈兒服裝亮相；而近期令她最滿意的禮物是香奈兒的N°5百年至臻倒數日曆，27格方盒內包括聖誕限量版「超炫耀 N°5 唇膏」、全新紅色「時尚恆采指甲油」數字5符碼手鍊、品牌專屬聖誕雪花球，甚至還有N°5 典藏香水及玉手霜等正貨，身為品牌超級VIP的她已搶先入手。

▲甘比出席公益活動也是香奈兒服裝與小包上身。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

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