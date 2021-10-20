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蔡依林「粉Bra」外露性感逛GUCCI展　茄子蛋口誤「金馬得獎」笑翻現場

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記者王則絲／台北報導

天后蔡依林（Jolin）今日（20日）稍早無預警宣布，將與全球百大DJ Steve Aoki、美國音樂創作人MAX推出合作新歌《Equal in the Darkness黑暗騎士》，下午便華麗現身GUCCI記者會，攜手樂團茄子蛋，替明天（21日）將開展的《原典特展》打頭陣，蔡依林一身綠色套裝不經意秀出內搭「粉Bra」，噴發性感氣息；茄子蛋則是在訪問中口誤自己「得獎」，引起現場一陣爆笑。

▲▼《Gucci Garden Archetypes 原典特展》開展記者會-蔡依林 。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡依林現身《GUCCI Garden Archetypes原典特展》開展記者會。（圖／記者黃克翔攝）

今天稍早蔡依林才宣布將推出全新合作單曲，而許久沒有公開露面的蔡依林，下午就出現在了《GUCCI Garden Archetypes原典特展》開展記者會，見到現場聚集大批媒體，她表示：「第一次看到這麼多人反而有點不習慣。」蔡依林今日穿著亮綠色的西裝套裝亮相，全身覆蓋滿滿GG花紋，並用鑽飾GG皮帶勒出沙漏腰身，稍微側身便露出內搭的粉色GG Bra，順勢展露傲人胸型，相當性感誘人。

▲▼《Gucci Garden Archetypes 原典特展》開展記者會-蔡依林 。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡依林以一身亮綠色西裝套裝登場，內搭「粉Bra」不經意露出，性感氣息噴發。（圖／記者黃克翔攝）

蔡依林表示：「我自己本身也很喜歡同色系的套裝，穿上去有一種很自在的感覺。」受訪前已率先進去逛過展覽，她提到：「印象比較深刻的是很多鏡子、收藏品的區塊，一進去就看到很多很可愛的盤子、下午茶組，很喜歡。」對於新歌消息蔡依林也透露：「目前MV正在趕工。」

▲▼《Gucci Garden Archetypes 原典特展》開展記者會-茄子蛋 。（圖／記者黃克翔攝）

▲茄子蛋全員穿上GUCCI正裝，時尚度破表，（左起）阿德、阿斌、阿任。（圖／記者黃克翔攝）

茄子蛋成員阿斌今日穿著Gucci Centennial 咖啡馬銜鍊圖案外套，讓他顯得很有自信，大讚：「穿起來我覺得很修身，讓我的體格看起來非常的好。」阿德則是較顯低調的深藍色棉織布西裝外套，袖口有個很可愛的小蜜蜂作為亮點；阿任亦是穿著深藍色西裝外套，並用拼接、跳色搭配展現造型細節，三人今日時尚度破表。

▲蔡依林、茄子蛋。（圖／品牌提供）

▲蔡依林、茄子蛋。（圖／品牌提供）

訪問中提及茄子蛋以《愛情你比我想的閣較偉大》一曲入圍本屆金馬獎最佳原創電影歌曲，阿斌不小心口誤：「我們『得獎』的時候真的是很開心，入圍啦！」惹得現場一陣爆笑，只好急忙改口道：「入圍就是得獎的感覺啦！」放話紅毯典禮絕對會精心準備造型，但是提到如果紅毯比帥對手是邱澤，阿斌立馬謙虛喊：「輸了！輸了！」

▲Gucci原典特展。（圖／品牌提供）

▲《Gucci Garden Archetypes原典特展》位於松山文創園區2、3號倉庫。（圖／品牌提供）

繼首站佛羅倫斯之後，《Gucci Garden Archetypes原典特展》終於空降臺北，由創意總監Alessandro Michele親自策展，透過六個不同的沈浸式空間展覽，展現出上任這六年間來的經典之最，包括Gucci Bloom的鮮花天堂、與跨領域藝術家Ignasi Monreal合作的巨大壁畫空間、方舟概念的影音饗宴，以及最萬眾期待的收藏家主題展間，在四面八方都是鏡子的空間裡，陳列了100個Gucci 酒神包款、1200隻蝴蝶標本、1000個餐瓷、1000個布偶娃娃，拍起照來絕對壯觀。《Gucci Garden Archetypes原典特展》將於明（21日）正式開展，採LINE線上預約制，不開放現場排隊。

▲Gucci原典特展。（圖／品牌提供）

▲Gucci原典特展。（圖／品牌提供）

▲Gucci原典特展。（圖／品牌提供）

▲《Gucci Garden Archetypes原典特展》沈浸式展覽空間，每一個點都超好拍。（圖／品牌提供）

►簡嫚書也瘋「陽明山新景點」！北臉外套新色「日曬玫瑰」很浪漫

關鍵字：

蔡依林, Jolin, 茄子蛋, 阿斌, 阿德, 阿任, GUCCI, 展覽, GUCCI Garden Archetypes, 原典特展

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