2021聖誕彩妝搶先看！YSL金箔粉盒超有氣場、植村秀聯名Hello Kitty太Q

文／美人圈

2021聖誕彩妝搶先看！植村秀、YSL、Gucci等各大美妝品牌紛紛為經典眼影、唇膏、香水品項，換上奢華高級新衣，無論是當作自己收藏或是聖誕交換禮物都很適合，快來跟著編輯看看2021聖誕美妝新品有哪些不容錯過的亮點吧！

2021聖誕限定彩妝新品1：植村秀 X Hello Kitty聯名彩妝

上市時間：10/1（台灣）

呼叫Kitty迷！植村秀在2021年的聖誕季即將攜手HELLO KITTY推出聯名彩妝系列，品項包含眼影盤、唇膏、唇釉、粉底液與卸妝、上妝刷具，通通換上金光閃閃造型，凱蒂貓頭上經典的紅色緞帶則多了一道閃電圖案，看起來更加前衛時髦。

▲植村秀 X Hello Kitty聯名彩妝。（圖／植村秀）

其中的「彩妝搖滾潮趴10色眼影盤」更是必收單品，亮面皮革材質搭配立體造型蝴蝶結，實在太迷人可愛，貼心附上金色鍊帶的設計，一秒把眼影盤變成時髦配件隨身帶著走，顏色則以派對DISCO球為靈感，特選大地色系為主，好看又兼具實用性。

▲植村秀 X Hello Kitty聯名彩妝。（圖／植村秀）

2021聖誕限定彩妝新品2：M.A.C 魔幻魅惑節慶系列

台灣預計上市時間：11月

M.A.C一改暗黑色系包裝，2021聖誕系列走一個迷幻印花風格，不只推出倒數月曆，就連經典子彈唇膏、六色眼影盤、打亮也都穿上繽紛新衣。

▲M.A.C 魔幻魅惑節慶系列。（圖／M.A.C、makeupmuddle.com）

其中最讓人眼睛為之一亮的是HYPER REAL GLOW打亮系列，精緻雙色漩渦浮雕超級吸睛，一抹開轉化為乳霜狀自然服貼，宛如為肌膚開了一盞美肌濾鏡，偏粉與偏金黃兩種色調，適用於各膚質，黃肌與白肌都能輕鬆駕馭！目前全系列已在國外開賣，台灣部分預計在11月上市！

2021聖誕限定彩妝新品3：Dior 璀璨蒙田限量系列

上市時間：2021年11月1日上市、10月15日「Dior線上旗艦店」搶先販售

Dior 2021年聖誕璀璨蒙田限量系列以「巴黎蒙田大道30號建築」為設計靈感，將迪奧經典5色眼影、訂製腮紅盤與金燦絲絨唇膏等等夢幻逸品點綴上蒙田建築刻印，奢華又不失優雅的設計，一整個質感爆棚，讓編的荷包已經二話不說敞開雙臂歡迎了!

▲Dior 璀璨蒙田限量系列。（圖／BEAUTY美人圈）

另外，還限量推出DIOR藍星唇膏金緻珠寶盒，金色外殼搭配蒙田建築刻印，宛如將巴黎美景盡收眼底，藝術品般的小廢包，內含一款藍星唇膏#999及#466粉嫩玫瑰、#858楓葉棕紅、#862復古正紅3款替換蕊芯，一次擁有4款明星色號，美妝控絕對必收！

▲DIOR藍星唇膏金緻珠寶盒。（圖／DIOR、BEAUTY美人圈）

DIOR迪奧藍星唇膏2021年的聖誕新裝也超美！管身以精緻細膩的篆刻技術，呈現蒙田大道30號的外牆；膏體則以迪奧高級訂製的地標門牌為靈感，將「Christian Dior」傳奇文字刻印於唇膏上，一抹開質地滑順完美服貼唇瓣，4款限量色選「#466粉嫩玫瑰」、「#858楓葉棕紅」、「#862復古正紅」以及DIOR傳奇正紅「#999特霧正紅」從人氣必敗的氣質玫瑰、微醺紅棕應有盡有！

▲DIOR迪奧藍星唇膏。（圖／BEAUTY美人圈）

每年聖誕限量詢問度最高的「金燦粉霧絲絨唇膏」，2021年則以金屬外殼呈現高貴優雅氣質，膏體點綴上蕾絲般的細緻雋刻，呈現蒙田大道30號的知名外牆，更是美到讓人捨不得用啊！小編首推「#074乾燥玫瑰」、「#076性感野玫」帶暖棕調的玫瑰色巨顯白，黃肌一抹超顯氣色。

▲金燦粉霧絲絨唇膏。（圖／BEAUTY美人圈）

2021聖誕限定彩妝新品4：YSL流金聖誕系列

台灣上市時間：10月22日

YSL今年的聖誕系列實在太耀眼，全系列一共包含10色眼影盤、氣墊粉餅、情挑誘光水唇膏、奢華緞面唇膏及自由不羈香水品項，包裹上金箔緞光材質，搭配標誌性YSL logo更顯極致奢華，拿出來補妝時超有氣場，絕對是今年必關注聖誕新品！

▲YSL流金聖誕系列。（圖／YSL）

特別的是YSL這次推出限量的「流金聖誕版」恆久完美打亮氣墊，打開如頂級珠寶配件般的粉盒後、是首次在氣墊中見到的3色設計，以玫瑰粉金、蜜桃裸金、麥穗秋金精心調製色選，可以任意選擇亦或是混搭，一秒卸除泛黃暗沈、打造令人渴望的光澤美肌！

▲YSL流金聖誕系列。（圖／BEAUTY美人圈）

情挑誘光水唇膏也換上流金聖誕版外殼，閃耀華麗的光芒，唇膏注入獨特且細緻的金粉，更加適合亞洲膚色、雙唇更顯澎潤豐盈感。

▲YSL流金聖誕系列。（圖／BEAUTY美人圈）

另外還有流金聖誕彩妝盤，以粉裸色調為主、幾乎零廢色，以霧面質地與裸膚色調的搭配，一盤兼具打亮、眼影、腮紅，手殘也可以輕鬆堆疊出有層次的質感妝容。​

▲YSL流金聖誕系列。（圖／BEAUTY美人圈）

2021聖誕限定彩妝新品5：雅詩蘭黛聖誕禮盒套組

預計上市時間：10月6日（國外）

美妝控每年最期待的「雅詩蘭黛聖誕禮盒套組」回來啦～根據外媒makeupmuddle最新曝光，2021的內容物可說是史上最豐富，可以一次擁有小棕瓶、年輕肌密無敵霜、絕對慾望奢華潤唇膏、兩款眼彩盤等12款熱門彩妝保養品項，紅色禮盒加上糖果漩渦吊飾，處處都充滿聖誕氛圍，無論是買來收藏或是送禮都超有氣場！

▲雅詩蘭黛聖誕禮盒套組。（圖／Estée Lauder）

▲雅詩蘭黛聖誕禮盒套組。（圖／makeupmuddle）

2021聖誕限定彩妝新品6：SUQQU Pre holiday 2021聖誕限定彩妝

預計上市時間：10月6日（日本）

SUQQU又來放火燒大家了～2021聖誕假期系列搶先推出晶采盈致眼彩盤、6色頰彩盤、透霧唇膏及睫毛膏、指甲油品項，眼影從實用的大地赤茶色到跑趴必備粉紫色應有盡有，另外晶采柔艷唇膏色號＃114 濃宵 KOIYOI討論度也超高，紅棕配色無敵顯白，柔霧質地飽和又不顯唇紋，成為這次最受矚目的新品之一！

▲SUQQU Pre holiday 2021聖誕限定彩妝。（圖／SUQQU）

2021聖誕限定彩妝新品7：Gucci

預計上市時間：10月2日（ＵＳＡ）

為了迎接聖誕假期，Gucci也特別推出聖誕特別版ROUGE À LÈVRESVOILE薄紗唇膏，管身採用全新復古黑色設計，點綴上金色愛心與星星，以俏皮又可愛的方式慶祝佳節，色號#25 Goldie Red、#217 Valeria Rose 、＃591 Pauline Red，一次搜齊正紅、乾燥玫瑰及楓葉紅棕色，包裝和顏色完全都正中唇膏控的心呀～

▲Gucci聖誕特別版ROUGE À LÈVRESVOILE薄紗唇膏。（圖／Gucci）

同場加映：Gucci 古馳繁花漫步眼影盤

上市時間：10月1日在101 Gucci專賣店開賣

除了絕美的聖誕新品之外，Gucci秋冬新品「古馳繁花漫步眼影盤」也正式在台灣上市，眼影共有12色，分成緞面、霧面和金屬偏光3種妝感，眼影色調飽和且好暈染，是一款一年四季都派得上用場的美妝逸品。

▲Gucci 古馳繁花漫步眼影盤。（圖／Gucci）

外型更以黑金鑲邊為主色，拿在手上完全自帶高級濾鏡，還貼心附有可拆式設計，可隨身將眼影盤帶著走，讓眼影盤搖身一變收納盒，實用度與顏值都兼具~

▲Gucci 古馳繁花漫步眼影盤。（圖／BEAUTY美人圈）

2021聖誕限定彩妝新品8：NARS 解放狂想限定系列

預計上市時間：第一彈 11月5日（日本）、第二彈12月1日

NARS每年推出節日限量包裝絕對是搶手到不行！2021聖誕系列以緞帶為靈感的設計包裝，讓我們在打開新品的同時也有種期待感，真的是很懂女孩們的心！

▲NARS 解放狂想限定系列。（圖／Nars）

經典六色頰彩盤、16色眼影、惹火脣膏通通換上新包裝，就連膏體也融入立體緞帶，超有巧思的設計加上秋冬必備的色號＃Mona桃木紅棕，根本是意圖使人交出荷包投降呀！

▲NARS 解放狂想限定系列。（圖／Nars）

2021聖誕限定彩妝新品9：RMK PRISMATIC LUSTER 節慶系列

第一波11月3日上市／第二波 11月19日上市

RKM今年聖誕系列以懷舊復古風為主，包括光感、透明感等充滿棱角感的彩色單品，還有限定色、限定規格的人氣單品通通登場！不僅是適合節日氛圍、日常也適用，打造屬於秋冬的奢華感妝容，整個系列預計將分成兩階段上市。

▲RMK PRISMATIC LUSTER 節慶系列。（圖／RMK）

系列品項豐富，除了集合霧光、爍光和亮燦3種不同質感的眼采盤，還有同樣集合頰采、打亮色、修容色的頰采盤，粉質細膩貼膚、為肌膚套上濾鏡，柔軟潤滑的輕潤口紅推出三款色選，除此之外、還有打造透明水光唇的鏡光魅影唇采組、集合3款攜帶型刷具的刷具組及指彩。

▲RMK PRISMATIC LUSTER 節慶系列。（圖／RMK）

2021聖誕限定彩妝新品10：Chanel 聖誕限量彩妝系列 N°5百年傳奇

上市時間：10月15日起於香奈兒全櫃點、線上美妝店與美麗台限量搶先上市

迎接香奈兒N°5 誕生的100週年，品牌不僅推出聖誕期間限定N°5百年至臻限量香，就連彩妝系列也以N°5 為創作靈感，打造一系列璀璨眼影、唇膏、打亮、指甲油等夢幻逸品。

▲Chanel 聖誕限量彩妝系列。（圖／Chanel）

「香奈兒超炫耀 N°5 唇膏」一共推出五款色選，包含「#147經典」與「#157傳奇」兩款新色，黑金管身飾以數字 5 浮雕，處處展現優雅細節，其中編輯最推色號#191雪紡玫瑰，百搭的肉桂玫瑰色超顯氣色，黃肌女孩也能輕鬆駕馭。

▲Chanel 聖誕限量彩妝系列。（圖／BEAUTY美人圈(左一、左二)、Chanel）

最受矚目的還有「香奈兒 N°5 典藏四色眼影」，特別以 N°5 香水符碼重新演繹，緞光質地琥珀色及珠光象牙白色，恰好象徵著「香奈兒 N°5 清新晨露淡香水」，此外「香奈兒緞光絲柔眼影露」也推出#27月球、#17太空兩款限定新色。

▲Chanel 聖誕限量彩妝系列。（圖／BEAUTY美人圈(右)、Chanel）

頰彩的部分則帶來「香奈兒流金亮顏露」！液態質地無論單擦或是加入底妝中都特別萬用，能創造奶油光妝感，人氣必備的「水潤聚光棒」也推出聖誕限定香檳金色，輕點顴骨、鎖骨等反射光線位置，即可打造立體精緻小顏，最後再擦上2021聖誕限定深紅色「香奈兒時尚恆采指甲油 永恆」為整套妝容畫下完美句點。

▲Chanel 聖誕限量彩妝系列。（圖／Chanel）

【延伸閱讀】



2021聖誕倒數月曆特搜！Jo Malone、DIPTYQUE太豪華，BOBBI BROWN也有聖誕倒數月曆



Jo Malone 2021聖誕限定登場！星光香水、首款餐桌蠟燭絕美，還有超可愛限定星星禮盒



不顯腫「粉色眼影畫法」公開！這樣打底消腫又清透，S型眼線放大雙眼2倍超有神



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。