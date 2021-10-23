各部位遮瑕技巧大不同！選對「刷具」才能藏好痘痘、黑眼圈

文／美人圈 圖／翻攝自IG@thetoollab_official、@happyrim、makeup_maker_

底妝精緻無瑕的重要關鍵就在於遮瑕，透過最少、最精準的粉量讓遮瑕效果最大化，化妝師建議不要一隻遮瑕刷用到底，針對不同部位的遮瑕、可以搭配不同遮瑕刷，以不同遮瑕技巧讓遮瑕更加服貼，遮瑕效果更高，一起看看針對痘痘、黑眼圈、毛孔等不同部位的遮瑕技巧！

不同部位遮瑕技巧：紅腫痘、痘痘

建議遮瑕刷款式：扁平遮瑕刷

紅腫痘痘的遮瑕，很多人都是點完遮瑕後、就用美妝蛋或海綿推開，但化妝師說明，這種遮瑕方法很容易讓美妝蛋或海綿吸附多餘粉體，讓遮瑕有遮好像跟沒遮一樣，降低遮瑕效果！

遮瑕技巧：

彩妝師建議先以扁平的遮瑕刷在痘痘中心直接點上遮瑕、不用做暈染。之後轉個方向、以筆刷的圓頭將「痘痘邊緣」的遮瑕慢慢點散、暈染開來，直到跟周圍粉底融合的差不多即可，紅腫痘馬上在視覺上變得扁平、被消失有感。

不同部位遮瑕技巧：膚色不均、黑眼圈

建議遮瑕刷款式：眼影暈染刷

比起用扁平的遮瑕刷，其實針對眼下的黑眼圈細節或是局部膚色不均，會沒辦法做好很好的暈染，針對局部的膚色不均或是黑眼圈遮瑕，彩妝師建議以刷毛較短的「眼影暈染刷」來上遮瑕，讓遮瑕更融合底妝。

遮瑕技巧：

專業彩妝師以「點、戳」的方式，先在瑕疵處用眼影刷點上遮瑕、慢慢用戳的方式將遮瑕點散開來，最後以瑕疵處為中心、用眼影刷慢慢向外畫圓暈染，不僅自然薄透、遮瑕度也很高。

不同部位遮瑕技巧：毛孔

建議遮瑕刷款式：密刷毛遮瑕刷

單用粉撲上底妝，會發現毛孔根本無法遮住，毛孔開口處還會堆積粉底、讓毛孔看起來坑坑疤疤更明顯！與粉底相同，毛孔基建議選擇這種刷毛較密集的圓頭粉底刷或遮瑕刷，可以更加修飾毛孔卡粉問題。

遮瑕技巧：

針對一些坑坑疤疤的毛孔，彩妝師建議用刷毛較密的遮瑕刷「由上往下」順著毛孔方向刷上即可，重點技巧就是順著毛孔的方向「往下」刷上，用刷毛較密的遮瑕刷、對於毛孔有比較好的遮瑕效果，毛孔被填平、也不會過於厚重，薄薄一層就可以遮得很乾淨，底妝也會更加持久。

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