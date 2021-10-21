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侯佩岑曬「豬蹄分趾鞋」潮爆！　聯名大作粉絲看不懂直嗆：好醜

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記者王則絲／台北報導

女星侯佩岑先前因節目捲入風波，沉寂了一段時間，不過近日她發文發得非常勤勞，經常在IG上分享最新造型。其中，最近侯佩岑以一身休閒運動風裝扮出鏡，雖然秀出一雙纖細美腿，不過其實主要是在曬腳上「Maison Margiela X Reebok」的聯名分趾鞋，讓侯佩岑難得化身潮流妹子，但前衛設計也讓有些粉絲表示看不懂：「我覺得這種鞋好醜、好醜！」

▲侯佩岑。（圖／翻攝自IG）

▲侯佩岑近日上傳的穿搭造型之一。（圖／翻攝自IG@houpatty）

侯佩岑在演藝圈中也算是數一數二帶貨力超強的女星，背過的手袋，基本上都會成為熱賣爆款，但這次她來帶貨的不是包包，而是潮流小白鞋，雖然在這身穿搭中搭配上了愛馬仕迷你凱莉包助陣，但焦點也搶不過腳上的鞋，侯佩岑更私心給了鞋子一幅特寫畫面。

▲侯佩岑。（圖／翻攝自IG）

▲「Maison Margiela X Reebok Classic Leather Tabi」。（圖／翻攝自IG@houpatty）

這雙小白鞋為「Maison Margiela X Reebok」聯名推出的「Classic Leather Tabi」鞋款，其實早在今年3月侯佩岑就已擁有，只不過等到現在才穿到，當然必須曬一下！像這樣的「分趾鞋」為Maison Margiela最招牌的產品，相當前衛新穎，在潮流圈吹起一股風潮。

▲侯佩岑。（圖／翻攝自IG）

▲侯佩岑近日頻繁曬照，此為示範Self portrait FW21服裝。（圖／翻攝自IG@houpatty）

這次侯佩岑曬出這雙重磅的聯名鞋款，獲得反應很兩極，有人一看就知道來頭不小，「鞋子好帥」、「炸好看！」不過認為分趾鞋像是「豬蹄」一樣的人也不少，就有粉絲直言：「我覺得這種鞋好醜、好醜！」表示看不懂：「這鞋子腳趾要怎麼放？」、「螃蟹包鞋。」

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關鍵字：

侯佩岑, 曬鞋, Maison Margiela X Reebok, 分趾鞋, 豬蹄

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