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便秘是因為你沒吃油！「5件事」做好，讓排便順暢不卡卡

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▲▼營養師教預防便秘。（圖／Unsplash）

▲想要排便順暢，吃下肚的食物很重要。（圖／Unsplash，以下同）

正值換季時刻，氣溫降低，更容易有便秘的問題，營養師高敏敏表示，想要排便順暢，光是吃益生菌還不夠，掌握以下「5個關鍵」能讓你更順暢，趕快記下來！

▲▼營養師教預防便秘。（圖／Unsplash）

#一天至少喝 2000-2500cc的水

每天一要喝足夠的水，腸道就像滑水道一樣，如果沒有水，便便就下不來，提醒大家一天至少喝2000-2500cc的水，除了幫助順暢更能促進新陳代謝，記得小口小口喝，身體更好吸收。

#身體需要好油脂

油可以幫助潤滑腸， 讓糞便更滑順，很多人想要瘦身都聞油色變，其實我們身體需要好油，像是橄欖油、苦茶油、酪梨油、堅果油、魚油藻油等都很棒。

▲▼營養師教預防便秘。（圖／Unsplash）

#補充膳食纖維

纖維是糞便的推手，膳食纖維因為無法被腸道消化，加上吸水後又會膨脹，能幫助腸道推出糞便，建議一天最少要吃到3份蔬菜+2份水果。

#好菌維持腸道平衡

好菌是補充腸道生力軍，可以抑制腸內壞菌、維持腸道平衡，建議可從建議可以優酪乳、優格等發酵食物補充。

▲▼營養師教預防便秘。（圖／Unsplash）

#益生質讓好菌更健康

益生質就是好菌愛吃的食物，可以幫助好菌成長茁壯，營養師高敏敏提醒，就算每天都有排便，但卻硬的像羊便便一樣，也是便秘的一種。

▲▼營養師教預防便秘。（圖／Unsplash）

除了以上，她提醒生活中也能靠一些妙招來解決便秘困擾，像是每天按時上廁所，每天固定時間培養排便情緒，如廁時可以拿張小椅子踏腳，改善排便姿勢，在馬桶上少玩手機，注意力不集中反而會增加便秘和痔瘡機率，最後記得千萬別依賴瀉藥或輔助品，治標必須治本，有便意千萬不要忍耐。若真的太嚴重，建議就醫並會診營養師找出共同原因。

►每天滑手機眼睛好痠脹？「6種護眼食物」，現在快筆記

關鍵字：

排便, 便秘, 營養師高敏敏

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