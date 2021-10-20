fb ig video ETtoday search mobile

減肥飲食法好難懂？營養師教「28天簡單減脂計畫」照著做就能瘦

>

▲▼ 營養師教「28天減脂計畫」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲減肥不一定要用特殊飲食法，調整生活習慣也能有好效果。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@babebani

168輕斷食、52斷食法、低碳飲食法、生酮飲食等，減肥方法百百種，你是不是也常覺得迷惑該如何開始才好？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）表示，體重控制其實並不難，只要把目標訂出來，循序漸進執行就沒問題！他也進一步分享了一個「28天簡單減脂計畫」，不用搞懂各種複雜飲食法，只要透過4個階段慢慢調整生活習慣，就能看到瘦身效果。

▲▼ 營養師教「28天減脂計畫」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃1～7天：輕鬆調整

很多人一開始減肥，不是不知道如何做，就是太極端，因此做不久就放棄或沒辦法達標，蕭瑋霖表示一開始最重要的是以下3件事。

1.培養運動習慣：先養成每週運動至少3次的習慣，每次30分鐘，慢慢培養運動習慣，建議一開始強度不要太高，以免容易因為太累而放棄。

2.減少碳水化合物：減少碳水攝取，可大幅度減少熱量攝取，同時也可幫助減脂，建議比平常吃的量少一半，例如飯量減半。

3.蔬菜每天一碗半：蔬菜富含膳食纖維，增加蔬菜攝取可幫助增加飽足感，進而避免飢餓感反覆發生。

▲▼ 營養師教「28天減脂計畫」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃8～14天：持續努力

前一週習慣養成後，繼續調整自身習慣。

1.增加蛋白質量：豆魚蛋肉建議至少吃2手掌大小（有重訓者可再多一些），增加蛋白質可提高熱量，也可以保護肌肉，增加肌肉量，提高代謝率。

2.提高喝水量：建議每公斤體重可喝30～35毫升的水，若體重較輕的人，至少要喝到1500毫升。

3.避免油炸物：盡量少吃油炸物，可大幅度減少攝取之熱量。

▲▼ 營養師教「28天減脂計畫」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃15～21天：加強步調

前面的生活習慣都調整後，再來就要嚴格控制了。

1.提升運動量：建議提高到每週4～5次，每次45分鐘，增加整體活動量，提高熱量消耗。

2.控制食慾：每餐盡量吃到7分飽為就好，減少熱量攝取。

3.戒掉甜食：精緻糖是減脂的超級大地雷，為了讓成效更好，一定要避免食用。

▲▼ 營養師教「28天減脂計畫」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃21～28天：最後衝刺

繼續維持前面養成的良好習慣，並加入新的原則。

1.高強度間歇運動：高強度間歇運動對減脂來說是非常好的運動，建議有空時可以做個10~15分鐘(每天做都可以)，幫助減脂。

2.避免精緻澱粉：建議最後一週完全戒掉碳水化合物食物，如白飯、麵食等，但是蛋白質量一定要夠，此效果會非常好。

3.檢視成效並修：計畫最後一天，可以檢視一下成效，看看體重及腰圍是否有變化。有變化，就表示計畫成功；沒有變化，就要檢視一下是不是飲食上或是其他因素所導致，找到原因做修正。

▲▼ 營養師教「28天減脂計畫」。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

蕭瑋霖提醒，執行時前一週的習慣都要繼續維持到下一週，到最後全部結合起來，效果會非常好。而除了以上4個階段的計畫，整個過程還有4個必做的重點要注意：

1.完全戒酒，酒精是減脂大地雷，一定要避開。

2.想吃甜食的話，每週最多一次。

3.每天要盡量睡滿7小時。

4.每3～4天測量一次體重及腰圍，也可測量體脂，體脂率可以計畫開始前及結束前測量就好。

蕭瑋霖也推薦，可將這個「28天減脂計畫」當作一個循環，當整個計畫結束後，回到第一天再重新進行，讓好的習慣可以繼續保持。

►營養師教健身後「飲食黃金比例」！4大類食物這樣挑就對了

►營養師教「改變6個生活習慣」就能瘦！每天睡滿7小時助減脂

►減肥、健身好夥伴！7種雞胸肉「懶人料理法」　擺脫無味減脂餐

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 生活習慣, 營養師, 秘訣, 方法

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

最不懂浪漫「鋼鐵直男」3星座！　第一名冷場王憑實力單身

最不懂浪漫「鋼鐵直男」3星座！　第一名冷場王憑實力單身

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

星巴克萬聖節「紫薯星冰樂」顏色好美　撒上彩色糖粒網呼：令人興奮

星巴克萬聖節「紫薯星冰樂」顏色好美　撒上彩色糖粒網呼：令人興奮

減肥飲食法好難懂？營養師教「28天簡單減脂計畫」照著做就能瘦 沒人不認識它！「化妝神器」永和三美人即將回歸　便宜好用PTT鄉民準備搶爆 國際超模也穿這雙小CK！　「PRADA樂福鞋」平替款兩千元擁有 郭彥甫在169萬元LV硬箱上作畫　范少勳想訂製行李箱裝「老虎鉗」 劉詩詩「沖天炮」髮型美出新高度　生圖比畫報還優雅，果然氣質不得了！ 2022春夏「精品包」簡約風是大勢　Dior Bobby變長了、愛馬仕小方包拎著走 香港前女首富露上千萬「橘盒牆」　全是愛馬仕珍稀包、貼照避拿錯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面