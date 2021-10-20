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LV硬箱又有新發明！植物從上面冒出來　破千萬元的化妝箱曝光

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▲LV Savoir Faire工藝展在台中舉辦，眾多作品令人驚嘆。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台中報導

硬箱是LOUIS VUITTON（路易威登）的靈魂，每每舉辦Savoir Faire工藝展，總有作品令人驚嘆，你有想過，植物種在玻璃箱子裡，向上冒出來，或是拎著裝有水壺、餅乾盒的提箱去野餐？還有身價破千萬元的化妝箱曝光，生活裡的每一件小事，都能與LV硬箱連結，充滿濃濃的儀式感。

▲LV硬箱展 。（圖／品牌提供）

▲化妝箱上的圖案，來自與義大利設計工坊Fornasetti合作的LV 2021秋冬女裝系列，10,100,000元。（圖／品牌提供，以下同）

▲LV硬箱展。（圖／記者林明瑋攝）

▲有弧度的硬箱（左）製造出「充氣感」，鼓起來的模樣相當可愛。（圖／記者林明瑋攝）

▲LV硬箱展 。（圖／品牌提供）

▲2021早秋系列Snack Box，內有保溫瓶、杯子、餐巾、餅乾盒等，最適合來一場秋日野餐。

Savoir Faire工藝展於10月20日至26日移師台中，從行李箱起家的LV，經歷200年時光的轉變進化，如今的行李箱，早已超越旅行需求，硬箱是品牌的標誌，也是揮灑過人工藝與無限創意的畫布，此次有許多作品是首度登台，例如鞋頭們一定超想擁有的球鞋箱，透明的櫃門讓收藏品能被好好欣賞。

▲LV硬箱展 。（圖／品牌提供）

▲球鞋箱有多格抽屜，並附有鏡子，可收納8雙高筒與6雙低筒鞋，5,550,000元。

花園硬箱是2022早春的最新力作，LV首度以玻璃取代木製結構，讓箱子變身玻璃容器，種入植物後，更像是一件藝術品，上方為鏤空設計，讓植物恣意生長、探頭。打開麻將箱，看見淡藍色的內裝，麻將牌做成迷你箱子的模樣，背面為Monogram花朵圖案，每次胡牌，爽度都加乘。

▲LV硬箱展 。（圖／品牌提供）

▲花園硬箱成為最美的容器，種進植物，充滿綠意。

▲LV硬箱展。（圖／記者林明瑋攝）

▲花園硬箱的上方鏤空，讓植物生長。（圖／記者林明瑋攝）

▲LV硬箱展 。（圖／品牌提供）

▲麻將箱的色調溫柔優雅，細節處有不少Monogram花朵妝點，2,090,000元。

▲LV硬箱展。（圖／記者林明瑋攝）

▲麻將牌的側面有鎖孔圖案，背面則是LV Monogram花朵。（圖／記者林明瑋攝）

與時裝系列結合，則讓硬箱更有特色與新意，例如化妝箱上，是來自2021秋冬女裝，由女裝創意總監Nicolas Ghesquière與義大利設計工坊Fornasetti連袂打造的繪圖，它也成為首個破千萬元台幣的化妝箱，身價非凡。

▲LV硬箱。（圖／品牌提供）

▲派對箱上方的反光球裝置，充滿狂歡氣氛。

▲LV硬箱展。（圖／記者林明瑋攝）

▲水彩渲染效果的滑板箱、雞尾酒箱。（圖／記者林明瑋攝）

男裝系列也反映在硬箱上，水彩渲染效果的滑板箱、雞尾酒箱，讓人盡情享受生活，更狂的是「派對箱」（Party Trunk），從品牌經典酒箱進化而成，可放進杯子、鍾愛的酒款，上方的反光球更是吸睛焦點，充滿狂歡氣氛。

▲LV硬箱展。（圖／記者林明瑋攝）

▲首度來台展出的午茶箱，配有6人份的茶具，5,550,000元。（圖／記者林明瑋攝）

▲LV硬箱展。（圖／記者林明瑋攝）

▲LV硬箱展。（圖／記者林明瑋攝）

▲中國茶具套裝與王德傳合作打造，紫泥小火爐、桂竹及黃藤編織的小扇，讓沏茶更有風情。（圖／記者林明瑋攝）

午茶箱、中國茶具套裝、野餐箱等等，各有不同的功能與特色，首次來台的午茶箱（High Tea Trunk），配有6人份的茶具，並有可收合的小桌方便準備茶或點心，中國茶具套裝中，有一個紫泥小火爐，以及運用桂竹、黃藤編織而成的小扇子，品茗的風雅，從每一寸的細節中流瀉而出。

▲LV硬箱展。（圖／品牌提供）

▲LV硬箱展。（圖／品牌提供）

▲LV硬箱展 。（圖／品牌提供）

▲LV在台中舉辦Savoir Faire工藝展。

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