fb ig video ETtoday search mobile

皮膚科醫師教「有效抗痘」3大保養秘訣！蜜粉其實是好幫手

>

▲▼皮膚科醫師教有效抗痘3大保養秘訣。（圖／翻攝ＩＧ,pexels）

▲想改善痘痘情況，醫師建議保養＋飲食都要做好。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@abib.official）

記者張毓容／台北報導　

就算過了青春期，還是有不少人依舊深受痘痘所擾，想要改善痘痘問題，光是做好清潔還不夠，知名皮膚科醫師廖苑利就特別分享了改善痘痘肌的3大護膚秘訣和5個正確飲食關鍵，從保養到飲食雙管齊下，才能真正「有效抗痘」，遠離痘痘威脅。 

＃暫時去除或吸附多餘的皮脂

平時可使用吸油面紙、蜜粉、粉餅，幫助吸附油脂、控油，但要注意，使用次數不要過於頻繁，也不需要把臉部的油脂完全吸乾。

▲▼皮膚科醫師教有效抗痘3大保養秘訣。（圖／翻攝ＩＧ,pexels）

▲醫師建議可用酸類保養品加強肌膚代謝。（圖／翻攝IG@ahc.official）

＃減少皮脂合成

想要減少皮脂合成，廖醫師建議使用果酸類，幫助肌膚加強代謝，減少皮脂深層堆積，進而改善肌膚出油問題，也能幫助改善油脂過盛引發的粉刺、痘痘問題。

＃平衡水油並加強保濕

幫助肌膚做好保濕，保證肌膚不乾燥，建議使用質地清爽的乳液，或可選擇無礦物油配方的水凝霜。

▲▼皮膚科醫師教有效抗痘3大保養秘訣。（圖／翻攝ＩＧ,pexels）

▲高油脂食物會促使皮脂分泌增加，加重痘痘情況。（圖／翻攝pexels）

除了做好以上3個祛痘護膚秘訣，飲食對於粉刺痘痘也很有很大影響，廖醫師就指出痘痘肌的5個正確飲食關鍵，不僅能幫助預防、減少痘痘生成，對於痘痘復原情況也有所幫助。

1.少吃高糖、高鹽分、高脂肪油膩的食物，這些食物都容易使皮脂腺分泌增多，導致粉刺、痘痘增生，加重痘痘情況。

2.生理期前後，睡前別喝太多水。

3.早餐習慣喝牛奶的人，可用豆漿、堅果奶取代牛奶，尤其是脫脂牛奶，盡量少喝，避免誘發粉刺痘痘生成。

4.多增加維生素A、維生素C、維生素D和維生素E的補充和吸收。

5.盡量避開酒類、濃茶等飲品。

►收斂水縮毛孔？皮膚科醫師曝「10大抗痘誤區」小心痘痘更嚴重！

►皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌！

►不花錢就改善掉髮！專家教「0成本防脫」5秘訣：最好晚上洗頭

關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 痘痘肌, 改善, 抗痘 , 秘訣, 關鍵, 飲食, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

減肥飲食法好難懂？營養師教「28天簡單減脂計畫」照著做就能瘦

減肥飲食法好難懂？營養師教「28天簡單減脂計畫」照著做就能瘦

郭彥甫在169萬元LV硬箱上作畫　范少勳想訂製行李箱裝「老虎鉗」

郭彥甫在169萬元LV硬箱上作畫　范少勳想訂製行李箱裝「老虎鉗」

入秋「輕油保養」正是時候！一滴解救乾荒，還原水潤好肌膚

入秋「輕油保養」正是時候！一滴解救乾荒，還原水潤好肌膚

日本推「機票扭蛋」讓命運決定去哪玩！隨機飛13個地點只要台幣1200 最不懂浪漫「鋼鐵直男」3星座！　第一名冷場王憑實力單身 國際超模也穿這雙小CK！　「PRADA樂福鞋」平替款兩千元擁有 香港前女首富露上千萬「橘盒牆」　全是愛馬仕珍稀包、貼照避拿錯 便秘是因為你沒吃油！「5件事」做好，讓排便順暢不卡卡 星巴克萬聖節「紫薯星冰樂」顏色好美　撒上彩色糖粒網呼：令人興奮 2022春夏「精品包」簡約風是大勢　Dior Bobby變長了、愛馬仕小方包拎著走

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面