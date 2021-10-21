皮膚科醫師教「有效抗痘」3大保養秘訣！蜜粉其實是好幫手

▲想改善痘痘情況，醫師建議保養＋飲食都要做好。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@abib.official）

記者張毓容／台北報導

就算過了青春期，還是有不少人依舊深受痘痘所擾，想要改善痘痘問題，光是做好清潔還不夠，知名皮膚科醫師廖苑利就特別分享了改善痘痘肌的3大護膚秘訣和5個正確飲食關鍵，從保養到飲食雙管齊下，才能真正「有效抗痘」，遠離痘痘威脅。

＃暫時去除或吸附多餘的皮脂



平時可使用吸油面紙、蜜粉、粉餅，幫助吸附油脂、控油，但要注意，使用次數不要過於頻繁，也不需要把臉部的油脂完全吸乾。

▲醫師建議可用酸類保養品加強肌膚代謝。（圖／翻攝IG@ahc.official）



＃減少皮脂合成



想要減少皮脂合成，廖醫師建議使用果酸類，幫助肌膚加強代謝，減少皮脂深層堆積，進而改善肌膚出油問題，也能幫助改善油脂過盛引發的粉刺、痘痘問題。

＃平衡水油並加強保濕



幫助肌膚做好保濕，保證肌膚不乾燥，建議使用質地清爽的乳液，或可選擇無礦物油配方的水凝霜。

▲高油脂食物會促使皮脂分泌增加，加重痘痘情況。（圖／翻攝pexels）

除了做好以上3個祛痘護膚秘訣，飲食對於粉刺痘痘也很有很大影響，廖醫師就指出痘痘肌的5個正確飲食關鍵，不僅能幫助預防、減少痘痘生成，對於痘痘復原情況也有所幫助。

1.少吃高糖、高鹽分、高脂肪油膩的食物，這些食物都容易使皮脂腺分泌增多，導致粉刺、痘痘增生，加重痘痘情況。



2.生理期前後，睡前別喝太多水。



3.早餐習慣喝牛奶的人，可用豆漿、堅果奶取代牛奶，尤其是脫脂牛奶，盡量少喝，避免誘發粉刺痘痘生成。



4.多增加維生素A、維生素C、維生素D和維生素E的補充和吸收。



5.盡量避開酒類、濃茶等飲品。

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