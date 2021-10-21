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入秋「輕油保養」正是時候！一滴解救乾荒，還原水潤好肌膚

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▲▼換季輕油保養。（圖／品牌提供）

▲打破黏膩印象，美容油越來越輕盈水感。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

換季時不穩定的氣候，最容易帶給肌膚敏感不適，尤其冬季乾冷時造成肌膚乾癢、脫皮、泛紅更是許多人的困擾！秋冬保養的首要關鍵，就是加強保濕鎖水，近來正夯的輕油保養是個好選項，由內而外強健，才能對抗外在傷害，維持肌膚水嫩光澤。

許多人對於油保養的第一印象，都是擔心過度油膩長痘痘，其實善用美容油能讓保濕事半功倍。而一瓶好的美容油，高含量植物油成分絕對勝過於化學合成油，植物油不僅親膚性高、分子細小好吸收滲透，並含豐富的天然礦物質及維生素，透過冷壓保留植物原本的香氣及營養，給予肌膚深度滋養修護。

純植物油不僅可以直接塗抹於身體特別需要保濕修護的地方，也可與精油調和按摩，增加肌膚彈潤，日常保養中也可以添加於乳液、粉底液中，幫助臉部保濕滋潤，讓妝容更加服貼，提升肌膚水潤光澤，養成柔嫩無瑕的彈力美肌。

▲▼換季輕油保養。（圖／品牌提供）

▲Oui Organic 杏桃核仁油，50ml，850元。

萃取自土耳其產的有機杏桃仁，含豐富的維生素A和B、γ-生育酚及礦物質，可維持肌膚水分、改善蠟黃暗沉、提升肌膚防禦力，舒緩乾燥不適，清爽好吸收。

▲▼換季輕油保養。（圖／品牌提供）

▲ANTISECHE 草本賦活滋養油，100ml，990元。

以富含礦物質、蛋白質的甜杏仁油作為基底油，搭配羅馬洋甘菊精油的淡雅香氣，讓肌膚在四季更替中能持續享受溫和的滋潤感。除了在臉部肌膚使用外，亦可當作護髮油作使用。

▲▼換季輕油保養。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 玫瑰果煥活精華油，30ml，3,380元。

東森自然美玫瑰果煥活精華油是能快速延展、易滲透的輕潤營養油，添加冷壓玫瑰果油、天然澳洲堅果油、胡蘿蔔籽油及依蘭油，滴滴精純、營養潤澤，能為肌膚加上一道「潤護防水牆」。

▲▼換季輕油保養。（圖／品牌提供）

▲STUNNIN' Recipe 黃金神盾全效精華油，30ml，1,680元。

含摩洛哥堅果油、南瓜籽油、荷荷芭油、琉璃苣籽油、葵花籽油，能滋潤肌膚並增強肌膚防禦力，鎖住水分、提升肌膚澎潤感及透亮度，再添加了專利成分黃金神盾，幫助抵抗肌膚對於外在環境的傷害。

►超過一半的人都做錯！5個「洗髮壞習慣」，讓髮質越洗越差

關鍵字：

輕油保養, 換季, 換季保養, 油保養

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