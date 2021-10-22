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「肉肉韓星」靠「333飲食法」瘦成閃電！　纖腰速成比168厲害

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編輯／JJ

有「韓版愛黛兒」之稱的韓女星李遐怡，不只擁有怪物般的美聲，身材還超性感！不過李遐怡原先出道時可是因肉肉身材而受到不少評論，關於如何打造成現在的窈窕曲線，她曾在節目《tvN D ENT》上分享獨門的「333飲食法」，比時下超流行的「168斷食法」還要更厲害！

▲李遐怡333飲食法。（圖／翻攝自IG）

▲李遐怡近年來積極鍛鍊體態，節目上分享獨門瘦身法「333飲食法」。（圖／翻攝自IG@leehi_hi）

李遐怡近日發表新專輯《4 ONLY》，一首首新歌釋出獲得一眾好評，成為了熱門的討論話題，也因此讓她性感的身材再度吸引目光，她曾透露過自己是不堅持瘦身、體重就會反彈的體質，所以李遐怡近年來持續鍛鍊體態，成功擺脫了棉花糖女孩的外型。

▲李遐怡333飲食法。（圖／翻攝自IG）

▲李遐怡早期身形較為肉肉的時期。（圖／翻攝IG）

節目中李遐怡曾展示出關於自己的瘦身技巧，其中她所遵循的「333飲食法」便受到大家關注，「333飲食法」指的是，早上一起床就先喝3杯水，可以是一大杯水、一杯維他命C、一杯咖啡，接著李遐怡每天都會吃足3餐，且每一餐間隔為3小時，通常為10點、13點、16點進食，將三餐集中在6小時左右吃完，比168斷食法還要再更激烈一點，但是並不會有太過度的飢餓感，李遐怡正是靠此瘦出了螞蟻纖腰。

▲李遐怡333飲食法。（圖／翻攝自IG）

▲李遐怡秉持「333飲食法」，如今沒有讓身材回彈的情況發生。（圖／翻攝自IG@leehi_hi）

當然，李遐怡不是單單只有「333飲食法」而已，他的早中晚餐菜單大多以原型食物為主，清淡、養身，需要積極體態管理時，晚餐甚至只會吃一個掌心份量的雞胸肉與沙拉，實施高強度飲食控管。

▲李遐怡333飲食法。（圖／翻攝自IG）

▲李遐怡除了飲食控管，還會搭配按摩球與運動。（圖／翻攝自IG@leehi_hi）

同時李遐怡還會搭配「按摩球」減肥，會利用小按摩球來按摩身體、肩頸、腳底，增加血液循環，並搭配50分鐘有氧、30分鐘無氧運動的健身菜單，來讓自己不只瘦，還要練就更緊實的線條。

關鍵字：

333飲食法, 瘦身, 減肥, 李遐怡, 韓星

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